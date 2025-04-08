Бойцы ССО зачистили часть населенного пункта и захватили россиянина в плен

Операции ССО

Напомним, перед тем, бойцы Сил спецопераций ВСУ взяли в плен несколько десятков российских морпехов в Курской области. При этом военнослужащих 810-й бригады морской пехоты РФ пленили, когда в стране-агрессоре отмечают день морской пехоты.

Также сообщалось, что воины 8-го полка ССО ВСУ также совершили налет на позиции войск РФ в Курской области. Тогда было ликвидировано 10 оккупантов, еще трое взяты в плен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.