RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Бойцы ССО показали видео уничтожение позиций россиян на юге Украины

Иллюстративное фото: бойцы ССО показали видео уничтожение позиций россиян на юге Украины (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Бойцы сил специальных операций уничтожили пункты наблюдения россиян на юге Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео "Сил специальных операций Вооруженных сил Украины".

Как рассказали в ведомстве, операторы 73-го морского центра ССО обнаружили наблюдательные посты противника и находившийся на них личный состав. Бойцам удалось вплотную подобраться к оккупантам и с помощью тепловизионного дрона с системой сброса ударить по их позиции.

После этого на зачистку наблюдательных постов выдвинулась боевая группа CCO. Несмотря на плотный артиллерийский огонь, операторы подошли к противнику вплотную, заняли выгодные позиции и начали прямые действия.

Благодаря профессиональной работе воинов ССО были уничтожены вражеские наблюдательные посты и пятеро военнослужащих РФ. Это позволит в дальнейшем контролировать большее количество участков на данном направлении.

Ситуация на левом берегу Херсонской области

Осенью прошлого года стало известно, что украинские воины закрепляются на левом берегу Херсонской области, в частности, на плацдарме в районе населенного пункта Крынки.

В Генштабе объяснили, что ВСУ хотят оттеснить российских оккупантов от правого берега Днепра. Это позволит уменьшить обстрел гражданских. Спикер обороны юга Наталья Гуменюк отмечала, что работа на левом берегу продолжается.

При этом оккупанты продолжают активно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Силы специальных операцийВойна России против УкраиныКонтрнаступление ВСУ