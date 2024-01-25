Бойцы ССО показали видео уничтожение позиций россиян на юге Украины

Как рассказали в ведомстве, операторы 73-го морского центра ССО обнаружили наблюдательные посты противника и находившийся на них личный состав. Бойцам удалось вплотную подобраться к оккупантам и с помощью тепловизионного дрона с системой сброса ударить по их позиции.

После этого на зачистку наблюдательных постов выдвинулась боевая группа CCO. Несмотря на плотный артиллерийский огонь, операторы подошли к противнику вплотную, заняли выгодные позиции и начали прямые действия.

Благодаря профессиональной работе воинов ССО были уничтожены вражеские наблюдательные посты и пятеро военнослужащих РФ. Это позволит в дальнейшем контролировать большее количество участков на данном направлении.

Ситуация на левом берегу Херсонской области

Осенью прошлого года стало известно, что украинские воины закрепляются на левом берегу Херсонской области, в частности, на плацдарме в районе населенного пункта Крынки.

В Генштабе объяснили, что ВСУ хотят оттеснить российских оккупантов от правого берега Днепра. Это позволит уменьшить обстрел гражданских. Спикер обороны юга Наталья Гуменюк отмечала, что работа на левом берегу продолжается.

При этом оккупанты продолжают активно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.