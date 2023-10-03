RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Бойцы ССО похвастались "продуктивными сутками" на востоке Украины (видео)

Фото: бойцы ССО похвастались "продуктивными сутками" на востоке Украины (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Военные Сил специальных операций (ССО) нанесли сокрушительный удар оккупантам в живой силе на восточном направлении фронта. В частности, сами бойцы назвали минувшие сутки "продуктивными".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ССО.

"На восточном операционном направлении за одни сутки бойцами ССО было уничтожено 27 оккупантов, еще 10 получили ранения", - говорится в сообщении.

Кроме того, удалось вывезти из строя самоходную артиллерийскую установку 2С9 "Нона".

"На видео отдельные кадры работы операторов. Это были продуктивные сутки!" – добавили в ССО.

Работа ССО Украины на фронте

Ранее Силы специальных операций (ССО) обнаружили полевой состав оккупантов на Запорожском направлении. Также бойцам удалось уничтожить пять БМП и два грузовика врага.

В сентябре бойцы Сил специальных операций (ССО) уничтожили российскую пушку "МСТА-Б" со снарядами "Краснополь". Один такой снаряд стоит 40 тысяч долларов.

Кроме того, в июне бойцы Сил специальных операций (ССО) совершили вылазку в тыл врага. Пробравшись в окопы оккупантов, они уничтожили 10 военных российской армии.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине