RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Графики отключения света Энергетическое перемирие Война в Украине

Бойцы ССО перерезали один из маршрутов проникновения россиян в Донецкой области

12:21 13.10.2026 Вт
2 мин
aimg Мария Науменко
Фото: военнослужащий Сил специальных операций ВСУ (sof.mil.gov.ua)

Украинские спецназовцы провели операцию на Донецком направлении, во время которой уничтожили троих российских военных и взяли еще одного в плен. У него нашли данные о маршрутах и командировах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы специальных операций ВС Украины.

Группа специального назначения 3-го полка ССО атаковала укрытие, используемое русскими военными для отдыха и накопления перед дальнейшим продвижением.

В ходе операции украинские бойцы захватили вражескую радиостанцию. С ее помощью они узнали, что по этому маршруту должны пройти еще несколько групп противника.

Спецназовцы остались на позиции и подготовили засаду. В результате троих российских военнослужащих уничтожили, еще одного взяли в плен.

Какие данные нашли у пленника

У захваченного военного были радиостанция и телефон с контрольными точками и другими маршрутами выдвижения русских подразделений в этом районе. Он также сообщил позывные командиров и другие сведения, которые могут быть полезны украинским силам.

По информации ССО, пленный рассказал и о порядках в российской армии. В частности, речь шла о тактике так называемых "мясных штурмов", неравном отношении к представителям национальных меньшинств, запрете помогать раненым и убийствах военных, отказывающихся выполнять приказы.

Кого Россия отправляет на передовую

Командир группы 3-го полка ССО с позывным "Викинг" заявил, что на этом направлении украинские военные часто встречают в передовых группах представителей национальных меньшинств России.

"Предпочтительно мы встречаем здесь якутов, бурят, таджиков, узбеков. Их отправляют вперед на "мясо", а потом уже подтягиваются их другие подразделения типа 74-й бригады, и они закрепляются на стратегических рубежах", — пояснил он.

По словам командира, такие наблюдения украинские спецназовцы делают непосредственно при выполнении задач на вражеской стороне.

Группа "Sword Group" 3-го полка Сил специальных операций продолжает выполнять специальные задачи по ключевым направлениям работы Сил обороны Украины.

Напомним, в ночь на 11 октября ВСУ поразили ремонтное подразделение россиян в Чистякове, склады возле Макеевки и Городища, а также места сосредоточения оккупантов в Луганской области.

Днем ранее украинские военные поразили пункты управления россиян в Запорожской и Донецкой областях, станцию РЭБ в Брянской области и учебный центр в Херсонской области.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияДонецкая областьфронтВооруженные силы УкраиныСилы специальных операций