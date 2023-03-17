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Бойцы ССО за несколько дней уничтожили роту россиян и БПЛА в Бахмуте (видео)

Фото: бойцы ССО за несколько дней уничтожили роту россиян и БПЛА в Бахмуте (t.me/edelweiss10tg)
Автор: Наталия Гурковская

Бойцы сил специальных операций уничтожили роту российских оккупантов и беспилотник "Орлан-10" в Бахмуте Донецкой области. Бои за город продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил специальных операций ВСУ.

"Одно из подразделений за несколько дней боев на этом направлении отменяло по меньшей мере роту противника и БПЛА "Орлан-10", - говорится в сообщении.

По данным Института изучения войны, российское наступление на Бахмут, вероятно, достигает кульминации, а в Запорожской области захватчики готовятся к украинскому контрнаступлению.

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Донецкая областьБахмут