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Бойцы СБУ за две недели уничтожили на Харьковском направлении десятки единиц техники РФ

Фото: СБУ уничтожила на Харьковском направлении десятки единиц техники РФ (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Разведчики Службы безопасности Украины уничтожили десятки единиц техники врага за две недели боев на Харьковском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

За последние две недели воины Департамента военной контрразведки СБУ уничтожили:

  • 7 танков, 5 ББМ, 3 РСЗО и 9 артиллерийских систем;
  • 4 миномета и 3 ПТРК;
  • 8 автомобилей и 3 грузовика;
  • 35 огневых позиций и укреплений оккупантов;
  • 1 склад с боеприпасами;
  • 1 расчет FPV-дронов и 2 антидроновых расчета;
  • 1 комплекс РЭБ "Поле-21" и 1 антенну системы радиоэлектронной борьбы;
  • 4 антенны связи, 2 FPV-антенны, 1 антенну РЭР, 3 камеры видеонаблюдения и "Муром-М".

Также бойцы СБУ в сотрудничестве с артиллеристами Сил обороны поразили 51 единицу военной техники и вооружения врага.

 

Ситуация на фронте и потери врага

На фронте за минувшие сутки произошло 112 боевых столкновений. Наиболее напряженная ситуация на Покровском направлении. Также оккупанты продолжают давить на Харьковском направлении, но ВСУ сдерживают врага.

По данным Генштаба, за прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 1090 российских солдат. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже более 525 тысяч захватчиков.

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