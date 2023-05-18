Бойцы СБУ в сутки уничтожили дронами более 10 единиц российской техники

"Наши операторы ударных дронов из Центра спецопераций "А" ежедневно отправляют "к Кобзону" колонны россиян вместе с танками и пушками", - сообщили в СБУ.

По ее данным, за сутки было уничтожено:

СОУ "МСТО-С";

танк;

БМП-3;

противотанковая пушка МТ-12 "Рапира";

РЭБ;

6 единиц транспортной техники;

15 оккупантов.

Таким образом, бойцы СБУ уничтожили сразу 11 единиц техники.

Напомним, ВСУ во время штурма создали плацдарм для дальнейшего наступления под Бахмутом.

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