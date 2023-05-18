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Бойцы СБУ в сутки уничтожили дронами более 10 единиц российской техники

Фото: СБУ с помощью дронов уничтожила 11 единиц российской техники (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

В течение последних суток спецназовцы СБУ с помощью дронов уничтожили более 10 единиц российской техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Службы безопасности Украины.

"Наши операторы ударных дронов из Центра спецопераций "А" ежедневно отправляют "к Кобзону" колонны россиян вместе с танками и пушками", - сообщили в СБУ.

По ее данным, за сутки было уничтожено:

  • СОУ "МСТО-С";
  • танк;
  • БМП-3;
  • противотанковая пушка МТ-12 "Рапира";
  • РЭБ;
  • 6 единиц транспортной техники;
  • 15 оккупантов.

Таким образом, бойцы СБУ уничтожили сразу 11 единиц техники.

Напомним, ВСУ во время штурма создали плацдарм для дальнейшего наступления под Бахмутом.

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