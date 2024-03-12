Бойцы РДК показали видео прорыва государственной границы России на танке

В публикации отмечено, что танку удалось прорвать оборону госграницы России.

На видео видно, как боевая машина ведет огонь по позициям россиян.

Бойцы "Сибирского батальона" также опубликовали видео, на котором они показали, что российские войска бросили контрольный пункт на своей территории и сбежали с места несения службы.

Прорыв границы РФ

12 марта стало известно о прорыве границы РФ добровольцами легиона "Свобода России", РДК, "Сибирский батальон". В частности, в Белгородской области, прорвавшись на танках, они продвигаются по нескольким направлениям. При этом добровольцы "Свобода России" изложили соответствующее обращение, в котором заявили, что "легион идет на выборы".

Из оказавшегося в распоряжении РБК-Украина перехвата стало известно, что они продвинулись по нескольким направлениям Грайворонского района. До этого в комментарии РБК-Украина представитель ГУР Андрей Юсов прокомментировал прорыв добровольцами границы РФ.

Добавим, что военный эксперт Владислав Селезнев, комментируя происходящее в России, отметил, что ожидать коренного изменения ситуации не стоит. Скорее всего речь идет об информационно-силовой акции, которая демонстрирует, что картинка российских пропагандистов отличается от будней россиян.

Также Легион "Свобода России" сообщал, что населенный пункт Теткино в Курской области (Россия) перешел под контроль добровольцев после сегодняшнего прорыва границы.