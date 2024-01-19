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Бойцы РДК атаковали "Урал" оккупантов в Брянской области: есть убитые и раненые

Фото: бойцы РДК атаковали "Урал" оккупантов в Брянской области, есть убитые и раненые (t.me/russvolcorps)
Автор: Наталия Гурковская

Бойцы "Русского добровольческого корпуса" (РДК) устроили атаку на грузовик "Урал" оккупантов в Брянской области РФ. Среди захватчиков есть убитые и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Русского добровольческого корпуса" и Telegram-канал ASTRA.

"18 января разведгруппа РДК провела засаду на транспорт противника в Суземском районе Брянской области", - написали в Telegram-канале РДК.

Подробности атаки

По данным Telegram-канала ASTRA, "Урал" оккупанов нашли на участке дороги между селами Улица (находится на самой границе) и Коммуна Суземского района (в часе езды друг от друга). 

"На авто были повреждения, свидетельствующие о том, что атака велась из стрелкового оружия. На месте нашли пустой магазин от АК-74", - добавляют в сообщении. 

Источники ASTRA сообщили, что два оккупанта убиты, еще двое ранены.

Ситуация в Брянской области

19 января мощный пожар вспыхнул на нефтебазе в городе Клинцы Брянской области. Россияне заявили о якобы атаке беспилотника. Позже в ГУР признались, что эта атака является успешной операцией Главного управления разведки. Минобороны.

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