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Бойцы на передовой получили уже 51 мобильное укрытие в рамках инициативы Ахметова

Фото: бойцы на передовой получили уже 51 мобильное укрытие в рамках инициативы Ахметова (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Военнослужащие на передовой получили уже 51 мобильное укрытие из волнистой стали, которое при правильной установке способно выдержать удар 152-миллиметровых артиллерийских снарядов. Недавно пять из них отправились в Донецкое направление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой насайт "Метинвеста".

Эти укрытия производит и бесплатно передает бойцам компания "Метинвест", в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова.

Стальные блиндажи производят по усовершенствованному проекту, с учетом потребностей военных. Внутри каждого укрытия есть кровати, отсеки для хранения амуниции и стратегических вещей, буржуйки с сушилками для одежды.

Конструкция легко разбирается для транспортировки и перемещения на другие позиции.

Для изготовления одного укрытия бригадам слесарей и электрогазосварщиков требуется примерно 400 часов. Себестоимость одной конструкции - примерно 200 тысяч гривен, то есть на фронт направили укрытий уже более 10 миллионов гривен.

Как известно, "Стальной фронт" - милитарная инициатива, в рамках которой предприятия бизнесмена Рината Ахметова уже передали ВСУ более 150 тыс. бронежилетов.

Кроме того, украинские бойцы получили от инициативы 15 новейших спутниковых артиллерийских комплексов наведения огня, более 2 тысяч раций и дронов, более 700 авто, полмиллиона литров горючего и многое другое.

Сумма милитарной и гуманитарной помощи компаний достигла 3,5 млрд грн.

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