Бойцы получили еще 300 печек для "Стального фронта" Ахметова

Производить буржуйки на предприятиях компании приступили с первых месяцев полномасштабного вторжения РФ. Активизировались работы с приближением холодов, в октябре.

Для работ сформировали бригады из слесарей и электрогазосварщиков, которые режут металл, изготавливают крепеж и дверцу, соединяют детали.

Полевые печки для армии производят по специальным чертежам, с учетом всех функциональных возможностей.

"Пока военные дают отпор агрессору, мы обеспечиваем их надежный тыл. Несмотря на все преграды, предприятия "Метинвеста" остаются опорой Украины. Мы работаем, помогаем переселенцам, медикам, ВСУ. Для создания нашим защитникам и защитницам более комфортных условий в холодное время года, начали производить буржуйки. Для нас очень важно согреть каждого, кто защищает от врага нашу страну", - сообщил представитель Северного ГОКа Ян Крайняк.

Напомним, всего в рамках "Стального фронта" будет изготовлено 2500 буржуек: печки производят компании "Метинвест" и ДТЭК собственными силами, также "Метинвест-СМЦ" предоставляет металл партнерам, которые могут присоединиться к работе.

Кроме того, украинские бойцы получили 15 новейших спутниковых артиллерийских комплексов наведения огня, более 2 тысяч раций и дронов, более 700 авто, полмиллиона литров горючего и многое другое.

Сумма помощи компаний в настоящее время составляет 3,5 млрд грн.