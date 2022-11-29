RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Бойцы получили еще 300 печек для "Стального фронта" Ахметова

Фото: бойцы получили еще 300 печек для "Стального фронта" Ахметова (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Компания "Метинвест" передала военным 300 печок в рамках милитарной инициативы Рината Ахметова "Стальной фронт".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Метинвеста".

Производить буржуйки на предприятиях компании приступили с первых месяцев полномасштабного вторжения РФ. Активизировались работы с приближением холодов, в октябре.

Для работ сформировали бригады из слесарей и электрогазосварщиков, которые режут металл, изготавливают крепеж и дверцу, соединяют детали.

Полевые печки для армии производят по специальным чертежам, с учетом всех функциональных возможностей.

"Пока военные дают отпор агрессору, мы обеспечиваем их надежный тыл. Несмотря на все преграды, предприятия "Метинвеста" остаются опорой Украины. Мы работаем, помогаем переселенцам, медикам, ВСУ. Для создания нашим защитникам и защитницам более комфортных условий в холодное время года, начали производить буржуйки. Для нас очень важно согреть каждого, кто защищает от врага нашу страну", - сообщил представитель Северного ГОКа Ян Крайняк.

Напомним, всего в рамках "Стального фронта" будет изготовлено 2500 буржуек: печки производят компании "Метинвест" и ДТЭК собственными силами, также "Метинвест-СМЦ" предоставляет металл партнерам, которые могут присоединиться к работе.

Кроме того, украинские бойцы получили 15 новейших спутниковых артиллерийских комплексов наведения огня, более 2 тысяч раций и дронов, более 700 авто, полмиллиона литров горючего и многое другое.

Сумма помощи компаний в настоящее время составляет 3,5 млрд грн.

Читайте РБК-Украина в Google News
МетинвестВооруженные силы Украины