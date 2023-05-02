Бойцы на самом горячем направлении получили от "Стального фронта" дрены, аккумуляторы и Starlink

Бойцы за технику благодарны, ведь дроны на передовой - расходный материал, который помогает беречь жизнь, нанося врагу мощных ударов.

"Дрони необходимы, потому что сейчас идет технологическая война. И если у ребят есть "глаза" 24 на 7, то это спасает наши жизни и очень помогает уничтожать врага. Мы все отправим на передовые позиции, и ребята начнут работать. Мы постоянно получаем помощь от "Стального фронта" и очень благодарны", - заявил начальник штаба технической группы Азов Игорь Меденко.

В "Метинвесте" говорят: скоро бойцам передадут еще больше необходимой техники и защиты.

"Сегодня мы приехали в отдельную штурмовую бригаду азовцев, мы системно с ними работаем. Сюда мы передавали укрытия (модульные укрытия из стали - Ред.), и сюда будем передавать новые разработки - укрытия техники, которые сейчас в Запорожье проходят тестирование. И дальше будем продолжать сотрудничество. Сегодня передали дроны, Starlink, экофлоу. Надеюсь, ребятам они пригодятся и будут приближать нашу победу", - говорит операционный директор группы "Метинвест" Александр Мироненко.

Напомним, "Стальной фронт Рината Ахметова" - инициатива, в рамках которой предприятия бизнесмена оказывают помощь защитникам Украины.

Кроме того, бойцы получили более 1 700 тепловизоров, 321 автомобиль и "скорые", а для заправки машин предоставлено более 1,1 млн. литров горючего.