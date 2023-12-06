Бойцы Нацгвардии уничтожили новейший российский ЗРК "Витязь" на юге (видео)

"Нацгвардейцы в Херсонской области уничтожили российский ЗРК "Витязь", - рассказал глава МВД Игорь Клименко.

Что известно об этом ЗРК?

Как рассказал Клименко, это новейший российский зенитно-ракетный комплекс малой и средней дальности, предназначенный для точечной защиты от самолетов, баллистических ракет, дронов и высокоточных атак.

Отметим, что стоимость только пусковой установки на экспорт этого комплекса - от 135 млн долларов. Вероятно, этот ЗРК может стать самой дорогой целью, уничтоженной с помощью дронов.

Потери РФ на юге

Как добавил глава МВД, в целом за эти несколько дней операторами БПЛА воинских частей Национальной гвардии Украины на этом направлении уничтожены:

8 единиц легкового автомобильного транспорта войск России;

1 грузовой автомобиль военного назначения;

1 зенитно-ракетный комплекс средней дальности нового поколения С-350 "Витязь";

1 автоматизированный военный зенитно-ракетный комплекс "ОСА" 10;

3 антенны РЭБ.

Кроме этого, как рассказали в Силах обороны юга, за минувшие сутки врагу нанесены следующие потери: 47 окупантов, 2 танка, 3 БМП, несколько БПЛА, один "Град", 6 пушек, одна лодка и другое.

Отметим, потери России в войне в Украине на утро среды, 6 декабря, за сутки составили 1270 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 335 110 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 13 танков, 51 БПЛА и 40 ББМ. В частности, на Таврическом направлении ВСУ удалось ликвидировать 520 оккупантов и РЭБ "Житель".