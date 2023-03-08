Бойцы Нацгвардии уничтожили две группы пехоты россиян на Бахмутском направлении (видео)

На Бахмутском направлении нацгвардейцы обнаружили перемещение двух групп вражеской пехоты. Российских оккупантов точным выстрелом из расчета гаубицы М777.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.
"Координаты передали 44-й отдельной артиллерийской бригаде ВСУ", - говорится в сообщении.
Как рассказывают обнаружившие врага бойцы аэроразведки бригады "Спартан", артиллеристы уничтожили оккупантов точным выстрелом из расчета гаубицы М777.
Как сообщалось, ВСУ ликвидировали 700 российских оккупантов за минувшие сутки. С начала полномасштабной войны армия РФ потеряла 155530 военных.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.