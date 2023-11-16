Бойцы Нацгвардии взяли в плен российского разведчика в форме ВСУ в районе Сватового

Так, 38-летний оккупант работал слесарем-ремонтником, его мобилизовали в октябре 2022 года.

"Сначала попал в танковую бригаду, строил укрепления на границе России с Украиной в Курской области", - рассказали в МВД.

Впоследствии, как рассказали в ведомстве, его перебросили в разведывательное подразделение, переодели в военную форму, похожую на образец украинского войска, и отправили проводить разведывательно-штурмовые действия.

"Там оккупанты наткнулись на минно-взрывное заграждение. После подрыва, "собратья" покинули "товарища". Бойцы эвакуировали раненого решиста с поля боя и оказали первую медицинскую помощь", - добавили в МВД.

Напомним, недавно снайперская пара 3 отдельного полка специального назначения во время работы на Луганском направлении захватила в плен 19 россиян.

Кроме того, командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский сообщал, что более десятка оккупантов сдались в плен на Таврическом направлении.