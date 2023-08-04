Бойцы Нацгвардии обустроили позицию с муляжем "Стугны": оккупанты пошли на штурм (фото)

"Недавно наши изобретательные бойцы бригады наступления "Рубеж" намеренно обустроили ложную позицию муляжем "Стугны", - говорится в сообщении.

В итоге, россияне приняли эту позицию за настоящую и начали идти на штурм.

"Два сброса, потеря коптера, проигранный бой бутафорского оружия - такие яркие итоги штурма "второй армии мира", - рассказали военные.

ПТРК "Стугна" в ВСУ

В 2010 году РБК-Украина писала, что Министерство обороны Украины приняло на вооружение переносной ракетный комплекс "Стугна-П". Калибр "Стугны-П" - 130 мм. На дальность стрельбы от 100 м до 5 км она наводится лазерным лучом и своим кумулятивным зарядом может прожечь броню толщиной 800 мм. Отметим, что в прошлом году на производство ПТРК "Стугна-П" для ВСУ было передано дополнительные 130 млн гривен. Что касается успехов "Стугны", то в августе прошлого года ВСУ из "Стугны" уничтожили российский "Солнцепек".