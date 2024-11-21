Бойцы ГУР ударили по скоплению россиян в Запорожской области (видео)

Как отметили в ГУР, взвод российских захватчиков собрался на временно оккупированной территории Запорожской области, чтобы отработать на полигоне навыки тактической медицины и эвакуации.

"Скопление вражеского личного состава обнаружили воины ГУР и решили добавить московитам практической составляющей - средствами ОУВ "Таврия" нанесли по полигону ракетный удар", - рассказали разведчики.

В результате удара взвод россиян понес потери убитыми и тяжелоранеными, которых никто не спешил спасать.