Бойцы ГУР показали, как отработали по российскому самолету возле Змеиного (видео)

"Другой ракурс выпуска ракеты по самолету оккупантов во время инцидента у острова Змеиный и "вышек Бойко". Бойцы подразделения специального назначения ГУР "Артан" продолжают свою работу по защите нашей Родины. И на суше, и на море", - говорится в сообщении под видео.

Украинские катера подвели российский самолет возле Змеиного

В среду, 23 августа, Силы безопасности и обороны Украины нанесли удар по вражескому самолету, который находился в акватории Черного моря недалеко от острова Змеиный.

Как рассказали в разведке, столкновение с вражеским самолетом произошло в территориальных водах Украины вблизи острова Змеиный, в районе так называемых "вышек Бойко".

Там самолет оккупантов попытался атаковать военные суда Сил безопасности и обороны Украины, но получил ответный удар. При этом ранее россияне распространили фейк, якобы о поражении и затоплении украинского катера.

Однако по данным разведки, российская ракета упала в воду и продолжила движение на встречу с крейсером "Москва", не нанеся никакого вреда украинским военным.

Именно после этого самолет получил ответный удар. Выпущенная из боевого катера Украины ракета повредила российский борт, который был вынужден сразу же покинуть место происшествия и лететь в направлении ближайшего аэродрома.