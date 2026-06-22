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Бойцы ГУР достали российский "Панцирь-С2" в подземном укрытии (видео)

19:47 22.06.2026 Пн
2 мин
Что показало ГУР на кадрах уничтожения российской техники?
aimg Мария Науменко
Фото: российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь" (Getty Images)

Российские военные пытались спрятать дорогостоящий комплекс ПВО в подземном укрытии, однако украинские беспилотники все равно смогли его обнаружить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Департамента активных действий Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С2" был уничтожен на Запорожском направлении в результате удара украинских дронов.

По данным разведки, оккупанты разместили систему противовоздушной обороны в подземном хранилище, рассчитывая обезопасить ее от атак с воздуха.

Однако операторы беспилотников Департамента активных действий обнаружили цель и нанесли точный удар. В результате атаки комплекс был полностью уничтожен.

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"Оккупанты пытались спрятать свой ЗРГК в подземном укрытии, но беспилотники ДАД отработали так, что техника сгорела дотла", - сообщили в ГУР.

Также в ГУР опубликовали видео, на котором запечатлен момент поражения российской техники и последствия удара.

"Нам очень нравится, как она горит, а россияне бегают и суетятся. Работаем дальше", - добавили в Департаменте активных действий ГУР.

Напоминаем, что украинские защитники восстановили контроль над Степногорском на Запорожском направлении. Операцию проводили бойцы спецподразделения ГУР "Артан" во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны.

По данным военной разведки, в ходе наступательных действий украинским военным удалось выбить российских оккупантов с укрепленных позиций и взять под контроль ключевые объекты в населенном пункте.

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