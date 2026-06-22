Бойцы ГУР достали российский "Панцирь-С2" в подземном укрытии (видео)

Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С2" был уничтожен на Запорожском направлении в результате удара украинских дронов.

По данным разведки, оккупанты разместили систему противовоздушной обороны в подземном хранилище, рассчитывая обезопасить ее от атак с воздуха.

Однако операторы беспилотников Департамента активных действий обнаружили цель и нанесли точный удар. В результате атаки комплекс был полностью уничтожен.

"Оккупанты пытались спрятать свой ЗРГК в подземном укрытии, но беспилотники ДАД отработали так, что техника сгорела дотла", - сообщили в ГУР.

Также в ГУР опубликовали видео, на котором запечатлен момент поражения российской техники и последствия удара.

"Нам очень нравится, как она горит, а россияне бегают и суетятся. Работаем дальше", - добавили в Департаменте активных действий ГУР.