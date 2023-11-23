Бойцы бригады "Спартан" разбили оккупантов-штурмовиков на Запорожском направлении (видео)

На опубликованном видео показана боевая работа бойцов бригады "Спартан" Гвардии Наступления.

Клименко отмечает, что оккупанты пытались штурмовать украинские позиции. Но попытки россиян не были успешными. Благодаря удачному взаимодействию пехоты, аэроразведки и артиллерии защитникам удалось уничтожить личный состав противника.

На видео зафиксированы бои на юге нашей страны, а именно на Запорожском направлении.

Ситуация на передовой

Наступление украинских военных сосредоточилось на двух направлениях фронта - Бахмутском и Мелитопольском. ВСУ атакуют южнее Бахмута и проводят наступательную операцию в Запорожской области. Кроме того, наши воины укрепляются на левом берегу Херсонской области.

По последним данным Генштаба, российские оккупанты пытаются атаковать на востоке нашей страны.

В частности, тяжелые бои продолжаются у Авдеевки, которую россияне хотят окружить и захватить, в районе Марьинки и Бахмута. Армия РФ пытается вернуть утраченные позиции.