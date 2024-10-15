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Бойцы 105-й бригады ТрО собирают деньги на ремонт пикапа: как помочь

Иллюстративное фото: объявлен сбор ремонт пикапа для бойцов из 105-й бригады ТрО (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Открыт сбор для бойцов 72-го батальона 105-й бригады территориальной обороны. Военным необходимы деньги на ремонт пикапа, который получил критические повреждения в результате вражеской атаки.

Детальнее о сборе - читайте ниже в материале РБК-Украина.

Во время выполнения боевой задачи, спасая своих побратимов под плотным огнем, пикап бойцов был критически поврежден. Это машина, которая являлась их основным средством передвижения и спасения, теперь вышла из строя.

Впрочем, в таких условиях, где каждая минута и каждый километр на счету, пикап - это не просто транспорт, а вопрос жизни. Поэтому призываем всех неравнодушных присоединиться к сбору средств на ремонт автомобиля.

"Без пикапа мы не можем выполнять боевые задачи. Поэтому мы просим всех неравнодушных присоединится к сбору средств на ремонт нашего пикапа", - обратились военные.

Цель - собрать 125 000 гривен, донатить можно по ссылке на "банку" или по номеру карты банка:

 

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