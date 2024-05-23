"Сражайтесь за Украину". Буданов сделал заявление в День Героев

"Сегодня наша нация отмечает День Героев. Со времен Киевской Руси и казацкой эпохи украинские рыцари были на страже своей страны. Уничтожали захватчиков и совершали победные рейды на территорию извечного врага", - сказал начальник ГУР.

Буданов подчеркнул, что украинцы стали примером несокрушимости, продолжив традицию создания государства, а теперь этот путь нужно завершить.

"На нашу судьбу выпало это сделать. Каждый день в бою за правду является тяжелым испытанием силы, мужества и веры. Но, несмотря на все испытания, будущее Украины не поколеблется в кругу свободных демократических народов", - заявил он.

Руководитель военной разведки подчеркнул, что военные, полицейские, пограничники, медики, спасатели, волонтеры, добровольцы и всех, кто сегодня дают отпор российской агрессии, заслуживают высочайшего уважения и признания.

"Бойцы военной разведки Украины не раз доказали свое мужество, верность стране и присяге. Какое бы ожесточенное сражение не ждало нас впереди, твердо стоим вместе на своей земле. И пусть каждый, кто выступает на наши принципы, нашу волю, заплатит за это высшую цену. Сражайтесь за Украину, мы победим", - добавил Буданов.