Бой на расстоянии вытянутой руки. Военные показали работу танкистов под Бахмутом

Украинские военные продолжают защищать Бахмут. Защитники показали работу танкистов и пехоты на востоке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко в Facebook.
Харьковские военные отмечают, что держат оборону в районе Бахмута. Бойцы показали один из ожесточенных боев.
На опубликованных кадрах зафиксирована работа украинских танкистов, приехавших на поддержку пехотинцев. Окопы оккупантов и украинских защитников находятся через лесополосу.
"Враг на расстоянии вытянутой руки. Окопы орков и наших Героев разделяет лесополоса. В поддержку пехотинцам выезжает танчик. Отрабатывает. Эти несколько минут боя не передают весь ужас ситуации и героизм наших защитников", - отмечают бойцы.
Напомним, украинские аэроразведчики показали, как уничтожили один из наблюдательных пунктов россиян на Донбассе.
Также отметим, что за минувшие сутки наши защитники уничтожили 470 оккупантов и сбили 14 дронов.
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