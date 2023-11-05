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Бой Усика и Фьюри не состоится до конца года. Промоутер назвал ориентировочные термины

Фото: Александр Усик и Тайсон Фьюри (РБК-Украина, коллаж)
Автор: Сергей Пышкин

Боксерский бой украинца Александра Усика и британца Тайсона Фьюри был перенесен на начало 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на промоутера Александра Усика, Александра Красюка в эфире iFL TV.

Несмотря на то, что Александр Усик настаивал на проведении боя с Фьюри в декабре 2023-го, все же стороны согласовали новые сроки поединка. 

"Мы ожидали, что бой состоится 23 декабря. Такой была наша договоренность, которую подписали обе стороны. Но мы уже некоторое время занимаемся боксом и все знаем, что если боец не готов и не желает выходить на ринг, его нельзя заставить. Он никогда этого не сделает, но весь мир ждет большого боя. Поэтому мы должны быть гибкими", - заявил Красюк.

По словам промоутера, боксеры будут драться в начале 2024 года. Сейчас Усик снимает все видео для будущего боя и возвращается в свой тренировочный лагерь в Испании.  

"Думаю, на следующей неделе что-то будет объявлено. Поэтому раньше следующей недели ничего конкретного не буду говорить", - добавил Красюк. 

Бой Усика и Фьюри

Боксерский бой Александра Усика и Тайсона Фьюри определит первого в истории абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе в эпоху четырех основных организаций:

  • Усик удерживает пояса WBA, WBO и IBF;
  • Тайсон - титул WBC.

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Александр УсикТайсон Фьюри