Бой артиллерии и книги Булгакова. Репортаж из Часового Яра под вражеским обстрелом

В 10 километрах от Бахмута повторяет судьбу "солевой столицы" другой населенный пункт – Часов Яр. За несколько месяцев россияне разбомбили и обезлюдили этот городок, оставив за собой воронки и отсутствие цивилизации. Сегодня сюда приходят удары тяжелого вооружения, не щадя никого и ничего. Под артиллерийский обстрел попала и журналистка РБК-Украина вместе с военными одной из бригад этого направления. О ситуации в городе и моментах прилетов – в репортаже РБК-Украина.

– Будешь слышать взрыв, падайте на землю! Они как раз по нам и отрабатывают в последнее время!

Въезжая в Часов Яр, расположенный сразу за Бахмутом, слышим стойкий запах пороха. Вражеские удары артиллерии не утихают ни на миг. Водитель добавляет скорости, чтобы "пролететь" этот отрезок дороги, потому что он простреливается.

– Видишь воронки в асфальте? Это прилеты. О, это новая, за этот час появилась, – объясняет боец с позывным "Фил".

Фил родом из Полтавской области. Когда началась полномасштабная война, ему было 19 лет. Он сразу пошел служить и сегодня у него одна из задач в бригаде – возить бойцов на позиции. Сейчас он выворачивает руль "Жигулей", чтобы не попасть под артиллерийский удар.

Война в Часовом Яру (Фото: Анастасия Рокитна, РБК-Украина)

Проезжая улицу за улицей, мы видим, как над расстрелянным городом поднимается густая пыль. К следующему после Бахмута населенному пункту подбирается огонь вражеского дракона, который пытаются унять украинские силы обороны.

Часов Яр расположился в 10 километрах от Бахмута и сегодня принимает на себя удары тяжелого вооружения. Пока мы подъезжаем к месту сбора местных, ежеминутно слышим глухие звуки взрывов.

Местные здесь не очень говорливые. Некоторые совсем избегают незнакомых людей, закрывая дверь в подъезд нам прямо перед лицом. Бойцы говорят, что часть местных поддерживает приход "русского мира" и не принимает аргументы в виде прилета вражеских ракет прямо в дома людей. Но все же большинство оставшегося населения считает себя украинцами и хочет жить в своей стране без россиян.

Так мы встречаем сорокалетнюю Веру, которая до вторжения работала на комбинате. Сегодня она остается в городе без воды, света и отопления. Говорит, что им с мужем некуда ехать, и они остались одни.

– Мы уже здесь и будем. Никуда не уедем. Поддерживаем ВСУ и ждем, пока линия фронта сместится, – говорит она.

Вера не хочет покидать Часов Яр (Фото: Анастасия Ракитна, РБК-Украина)

Люди пытаются держаться вместе в таких условиях, часто говорят, что нету денег куда-то уезжать. Несмотря на это, некоторые из них пьяные бродят по улицам, хотя в этом регионе действует "сухой закон", и магазины уже не работают.

Кажется, здесь уже ничего не работает. Чем ближе "русский мир", тем больше украинские города выглядят как сплошное сирийское Алеппо после бомбардировок. Здесь даже дышать тяжело: слышен запах пороха после работы артиллерии и постоянная пыль после прилетов в дома.

В этом хаосе живет и семья Радченко: мама Валя и сын Игорь. Едва ли не единственные местные, которые сразу пошли с нами на контакт. Иногда казалось, что они забыли о том, что живут в городе, который на грани уничтожения. Смеялись и шутили. Парень держал в руках книгу "Мастер и Маргарита" Булгакова. Чтение – это едва ли не единственное утешение в таких условиях.

– Уезжать отсюда пока не собираемся. Военные нас поддерживают. Делятся едой и водой. Так и живем. Игорь учился на психолога в университете, я работала на комбинате. Сейчас нет условий для этого, – рассказывает Валя.

Мама с сыном остаются в городе под огнем (Фото: Анастасия Ракитна, РБК-Украина)

На прощание они пожелали нам тишины и безопасности. Наверное, эти люди как никто понимают значение этих слов. В Часовом Яру это понятие уже забыли, больше понимают, когда "выход", а когда "приход" снарядов. Знают, что нужно бежать в укрытие, когда удары становятся все ближе. Сирен нет, давно уничтожены. Поэтому местные либо живут в укрытиях, либо в квартирах, только с верой, что их не догонит вражеский снаряд.

Война в Часовом Яру (Фото: Анастасия Ракитна, РБК-Украина)