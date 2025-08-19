Бил КАБами по Мариуполю: СБУ заочно сообщила о подозрении российскому генералу

Служба безопасности Украины заочно объявила о подозрении российскому генералу Николаю Гостеву. Он приказал бомбить Мариуполь в 2022 году, в том числе роддом и театр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что командующий 4-й армии военно-воздушных сил Южного военного округа РФ генерал-лейтенант Николай Гостев подозревается в многочисленных военных преступлениях. Среди них - приказ в марте 2022 года бомбить центр Мариуполя.

" Как установило расследование, рашисты прицельно атаковали здание родильного отделения городской больницы № 3, жилые дома и областной драматический театр. Для осуществления ударов оккупанты задействовали 10 боевых самолетов: истребители Су-30СМ (М2) и фронтовые бомбардировщики Су-24М", - сказано в сообщении.

Указанные самолеты прицельно ударили по родильному отделению и драмтеатру в Мариуполе фугасными авиабомбами ФАБ-500. Также они уничтожали жилую застройку в центре города.

"На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили Гостеву о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, соединенные с умышленным убийством, совершенные по предварительному сговору группой лиц)", - добавили в СБУ.

Фото: военный преступник генерал Гостев (Служба безопасности Украины)