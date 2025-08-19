ua en ru
Вт, 19 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Бил КАБами по Мариуполю: СБУ заочно сообщила о подозрении российскому генералу

США, Вторник 19 августа 2025 18:33
UA EN RU
Бил КАБами по Мариуполю: СБУ заочно сообщила о подозрении российскому генералу
Автор: Антон Корж

Служба безопасности Украины заочно объявила о подозрении российскому генералу Николаю Гостеву. Он приказал бомбить Мариуполь в 2022 году, в том числе роддом и театр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что командующий 4-й армии военно-воздушных сил Южного военного округа РФ генерал-лейтенант Николай Гостев подозревается в многочисленных военных преступлениях. Среди них - приказ в марте 2022 года бомбить центр Мариуполя.

"Как установило расследование, рашисты прицельно атаковали здание родильного отделения городской больницы № 3, жилые дома и областной драматический театр. Для осуществления ударов оккупанты задействовали 10 боевых самолетов: истребители Су-30СМ (М2) и фронтовые бомбардировщики Су-24М", - сказано в сообщении.

Указанные самолеты прицельно ударили по родильному отделению и драмтеатру в Мариуполе фугасными авиабомбами ФАБ-500. Также они уничтожали жилую застройку в центре города.

"На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили Гостеву о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, соединенные с умышленным убийством, совершенные по предварительному сговору группой лиц)", - добавили в СБУ.

Бил КАБами по Мариуполю: СБУ заочно сообщила о подозрении российскому генералуФото: военный преступник генерал Гостев (Служба безопасности Украины)

Напомним, что это уже не первое подозрение российскому генералу. В июле 2023 года СБУ объявила Гостеву подозрение в совершении военных преступлений - в том числе в массированных авиационных бомбардировках Мариуполя.

Также недавно Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении генералу и полковнику армии РФ, которые командовали ракетным ударом по Киевской телебашне в марте 2022 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Война в Украине
Новости
Американских войск в Украине не будет, а гарантии безопасности обеспечит Европа, - Трамп
Американских войск в Украине не будет, а гарантии безопасности обеспечит Европа, - Трамп
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия