Битвы, повлиявшие на ход войны. В Киеве презентовали книгу о знаменитом разведчике ГУР

Ко Дню защитников и защитниц Украины главное управление разведки Министерства обороны Украины представило очередную серию проекта "Выдающиеся разведчики". Новую работу посвятили бойцу элитного спецподразделения ГУР "Шаман" Олегу Зайцеву.
Об этом сообщает РБК-Украина. Рассказываем, в каких важных операциях участвовал Герой.
Проект "Выдающиеся разведчики" рассказывает об истории борьбы украинского народа против российских захватчиков и призван сохранить память о героях, отдавших свою жизнь за Родину.
Новый буклет посвятили герою Украины Олегу Зайцеву, воину из подразделения Главного управления разведки "Шаман". Герой защищал Украину от оккупантов, начиная с 2014 года. Был активным общественным деятелем.
К слову, предыдущий выпуск проекта "Выдающиеся разведчики" посвятили другу Олега, Герою Виталию Игнатенко. Они оба защищали Украину с первых дней российской агрессии, были добровольцами. Сначала в разных подразделениях – Олег после участия в Революции Достоинства пошел защищать Украину в составе "Правого сектора", а Виталий служил в бригаде Национальной гвардии Украины и 72-й бригаде имени Черных запорожцев.
Позже они оба служили в спецподразделении "Шаман" – вместе участвовали в сложных операциях, всегда были бок о бок, очень дружили. И, к сожалению, вдвоем погибли.
"Олег стремился, чтобы Украина была свободной. Чтобы люди могли выбирать свое будущее. И когда российские захватчики оккупировали сначала Крым, а затем вторглись на украинский Восток, он без раздумий раздумывая взял свое оружие, ушел, собственное оружие пошел защищать украинский Донбасс", – рассказывает о Герое автор проекта ГУР МО Украины "Выдающиеся разведчики" Ольга Мосьондз.
Олег участвовал в важных для Украины битвах. В частности, за Авдеевскую "промку". Эти битвы сравниваются с важностью и сложностью с битвами за Донецкий аэропорт, говорит автор проекта.
Когда началось широкомасштабное вторжение РФ 24 февраля, Олег Зайцев стал одним из защитников Киевщины, уже находясь в составе батальона "Шаман" ГУР МО.
Он участвовал в битвах, непосредственно повлиявших на ход этой войны. Благодаря Олегу и другим защитникам россияне отошли от Киева. Фактически ни одно сражение батальона "Шаман" не происходило без участия Олега. Это битва за Мощун, битва за Ирпень.
"Он был одним из тех, кто штурмовал остров Змеиный, пытаясь выбить из него окупантов и тем самым снизить доминирование врага в Черном Море и разрешить гражданскому судоходству восстановиться, и чтобы можно было разблокировать зерновой коридор. Влияние освобождения, которое потом удалось реализовать, тяжело переоценить", – говорит Ольга.
Жена Наталья поддерживала Олега с первого дня, когда он захотел встать на защиту против российской агрессии. Пара познакомились, еще когда они были студентами. В этом году их браку должно было исполниться 20 лет.
По словам жены Героя, такие бойцы, как Олег, продолжают жить среди нас и быть частью нашего общества, пока их помнят и чтят.
"Такие люди, как он, – на них нужно ориентироваться. Они являются примером в устойчивости, и тому, как нужно принимать решения. Такие люди - образец воли, принципиальности и такой настоящей искренности и щедрости другим людям", – говорит Наталья.
По ее словам, мужчина был очень многогранным: получил образование химика, затем стал актером – играл в театре "Lf[". Интересовался медициной, сам овладевал оружием, имел активную гражданскую позицию.
"Это был человек, который не боялся делать сложные вещи, в то же время быть креативным, и главное – выполнять задание без колебаний и сомнений. Его любит наша семья, уважают и помнят собратья. Я благодарна Главному управлению разведки за проект, который бережет память о героях", – говорит она.
Семья сохраняет голосовые сообщения Олега, которые он посылал перед походами на важные задачи, а также по возвращении из них.
За выдающиеся достижения, выявленные во время выполнения боевых задач по сдерживанию и отпору вооруженной агрессии России, младшему лейтенанту Олегу Зайцеву и его побратиму Виталию Игнатенко удостоен высшего звания государства – Герой Украины с вручением ордена “Золотая Звезда”.
Их имена и подвиг запечатлены на страницах Книги Славы ГУР МО Украины и истории борьбы за свободу украинского народа.
Ранее Главное управление разведки презентовало ко Дню Независимости Украины фильм о погибшем Герое Украины, разведчике Валерии Чибинееве.
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