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Бывшие совладельцы агрогруппы в Полтавской области через суд требуют выплаты стоимости своих долей после выхода из бизнеса.

В ходе конфликта 19 тысяч гектаров земли и производственные комплексы одного из предприятий перешли другим структурам по заниженным ценам.

После подачи исков финансовая отчетность ключевой компании изменилась с прибыльной в убыточную, а более 35 млн грн перечислили связанным ФОПам.

Эта ситуация поднимает важные для всего агрорынка вопросы о том, как на практике защищаются права партнеров и стабильность активов во время бизнес-споров.

В Полтавской области разворачивается один из самых масштабных аграрных споров последних лет.

Еще недавно это был прибыльный бизнес с тысячами гектаров земли, собственной техникой, элеваторами и производственной инфраструктурой. Теперь бывшие партнеры выясняют отношения в судах, спорят из-за стоимости корпоративных долей, а сделки с имуществом и финансами предприятий стали предметом внимания правоохранителей.

Бывшие совладельцы бизнеса пытаются через суды взыскать стоимость своих долей, в то время как часть активов за время спора сменила собственников или была переоформлена на другие структуры.

Детали этой истории уже изучают не только хозяйственные суды, но и правоохранители от БЭБ и Нацполиции до Офиса Генпрокурора.

19 тысяч гектаров и почти миллиард гривен

В центре конфликта – группа аграрных предприятий: ООО "АГРО ПЕРЕМОГА", ООО Агрофирма "ЧБГ", ООО "ВИНКОР-АГРО СИВЕР", ООО "ФРУКТЫ ПОЛТАВЩИНЫ" и ООО Агрофирма "ЗОРЯ-АГРО".

До августа 2023 года бизнес принадлежал трем партнерам: Константину Некрасову, Илье Вялому и Валерию Орошану. В трех основных обществах доли составляли соответственно 70%, 20% и 10%. Во "ФРУКТАХ ПОЛТАВЩИНЫ" Вялый и Орошан владели по 25% каждый. "ЗАРЯ-АГРО" полностью принадлежала агрофирме "ЧБГ".

Масштаб хозяйства был значительным: около 19 тысяч гектаров земли в возделывании в Полтавской и Черниговской областях, садоводство, собственная сельскохозяйственная техника, транспорт, производственные базы, склады и топливохранилища. "АГРО ПЕРЕМОГА" имела элеваторные мощности примерно на 80 тысяч тонн хранения, очистные комплексы и железнодорожные вагоны.

По данным финансовой отчетности, на 1 января 2024 года активы группы оценивались в 952,6 млн гривен, валовой доход составлял около 908 млн гривен. Только за первое полугодие 2023 года совокупная прибыль предприятий превысила 180 млн гривен. Нераспределенная прибыль, согласно приведенным в справке балансам, составила 669 млн гривен.

По данным открытых реестров (Opendatabot), сейчас 100% владельцем и руководителем ООО "АГРО ПЕРЕМОГА" является Константин Некрасов, а активы только этого предприятия за три квартала 2026 года превысили 1 млрд гривен при чистой прибыли почти 152 млн гривен.

То есть речь идет о бизнесе, который не просто имел значительные активы до начала конфликта, но продолжает демонстрировать существенные финансовые показатели. Именно поэтому вопрос стоимости долей бывших совладельцев и того, что происходило с имуществом предприятий, стал одним из центральных в этой истории.

Когда партнеры стали соперниками

По версии Ильи Вялого и Валерия Орошана, переломным моментом стало 7 августа 2023 года. Они утверждают, что Константин Некрасов требовал передать ему положенные им доли – 20% и 10% соответственно. После отказа, по словам заявителей, начались действия, которые они расценивают как попытку установить единоличный контроль над предприятиями. Уже 9 августа были заблокированы банковские счета агрокомпаний, открытые в "Полтаве-банке". Бывшие партнеры связывают блокировку с возможным влиянием семьи Некрасовых на банк.

Следующий эпизод датирован 17 августа 2023 года. По утверждению заявителей, с использованием поддельных протоколов общего собрания от 15 августа были изменены руководители трех ключевых предприятий - "АГРО ПЕРЕМОГА", "ЧБГ" и "ВИНКОР-АГРО СИВЕР".

"Предыдущих директоров отстранили от управления. А меня и Валерия Орошана после этого перестали допускать на предприятия, лишили доступа к любой информации о хозяйственной деятельности. Мы фактически упустили возможность влиять на бизнес", – комментирует Вялый.

Эти люди якобы отстранили бывших совладельцев от управления и доступа к предприятиям

Выйти из бизнеса – не значит получить свои деньги

В декабре 2023 года Вялый и Орошан вышли из состава участников ООО "ЧБГ", в марте 2024-го - ООО "АГРО ПЕРЕМОГА", а в сентябре того же года - ООО "ВИНКОР-АГРО СИВЕР". Однако положенных им выплат за доли, как утверждают бывшие совладельцы, они не получили.

В 2025 году Вялый, Орошан и другие бывшие участники обратились в хозяйственные суды с исками о взыскании рыночной стоимости принадлежащих им долей.

Пока бывшие партнеры пытаются через суды получить деньги за свое участие в бизнесе, меняется структура активов предприятий. Именно эти операции стали еще одним направлением корпоративного спора.

Земля, имущество и производственные мощности: что продавали и куда переходили активы?

По информации, изложенной в материалах спора, в течение 2023-2025 годов земельный банк "ЧБГ" постепенно переводился в пользу "АГРО ПЕРЕМОГА". Для этого, как утверждают заявители, досрочно прекращали договоры аренды и заключали договоры субаренды.

Отдельный вопрос – незавершенное производство на земельных участках. По данным справки, он был продан "АГРО ПЕРЕМОГА" за 2 млн гривен, тогда как фактическую стоимость заявители оценивают более чем в 100 млн гривен. Соответствующую сумму, по их утверждениям, списали с баланса "ЧБГ" за счет уменьшения нераспределенной прибыли в 2024 году.

Еще один эпизод касается продажи производственной недвижимости.

Согласно отчету о независимой оценке, в котором исследовалась стоимость корпоративных прав "ЧБГ", нежилые здания и сооружения предприятия по адресу: Полтавская область, Миргородский район, село Пески, улица Леонида Каденюка, 34, были оценены в 20,29 млн гривен с НДС. Речь идет об объектах, задействованных в производственной деятельности хозяйства.

Однако 27 января 2025 года этот комплекс производственной недвижимости был продан за 4,46 млн. гривен. В список вошли механическая и сельскохозяйственная мастерские, ангар для хранения техники, зерносклад площадью почти 2,9 тысячи квадратных метров, состав пестицидов и агрохимикатов, весовая, операторная АЗС, топливные емкости, водонапорная башня, скважина и другие объекты инфраструктуры.

Фактически речь идет о целой производственной базе, а не о нескольких отдельных помещениях.

Еще одно соглашение датировано 20 марта 2025 года. По договору купли-продажи "ЧБГ" отчуждало склад на 200 тонн, крытый тик, крытый тик на 1200 тонн и зернохранилище на 300 тонн. Цена всего имущества, указанная в договоре, – 684 тысяч гривен.

В материалах спора эти операции ставятся под вопрос из-за возможного несоответствия договорных цен рыночной стоимости имущества. Отдельно заявители поднимают вопрос о правильности начисления и уплаты НДС при отчуждении активов.

Разница между оценкой недвижимости и ценой ее продаж, а также стоимость других отчужденных объектов – одни из основных претензий бывших совладельцев к сделкам с имуществом.

Бухгалтерия, изменившая стоимость бизнеса

Еще один предмет спора – изменения в финансовой отчетности "АГРО ПЕРЕМОГА". По утверждению бывших участников, уже после подачи ими исков в 2025 году в бухгалтерский и финансовый учет предприятия были внесены изменения, существенно повлиявшие на показатели его капитала и прибыльности.

В частности, в балансе по состоянию на 28 марта 2024 года показатель других текущих обязательств был увеличен с 22,5 млн до 257,043 млн. гривен. В то же время нераспределенную прибыль уменьшили с 375,995 млн до 52,756 млн гривен. По приведенным расчетам такие изменения уменьшили капитал предприятия на 323,239 млн гривен.

Изменился и финансовый результат за 2023 год. Вместо прибыли в 53,44 млн гривен в скорректированной отчетности отражен убыток в 227,773 млн гривен. Таким образом, в отчетности прибыль изменилась в убыток, а показатель обязательств вырос более чем в десять раз.

Бывшие участники считают, что таким образом могла быть сформирована искусственная задолженность почти на 300 млн гривен, а реальная стоимость предприятия и принадлежащих им корпоративных долей была искусственно уменьшена.

Для бывших совладельцев эти изменения имеют непосредственное значение: от финансовых показателей предприятия зависит оценка их долей и сумма, которую они пытаются взыскать через суд.

Деньги пошли через ФОП?

Еще одно направление претензий – перечисление средств со счетов аграрных предприятий физическим лицам-предпринимателям.

По информации заявителей, после концентрации активов в ООО "АГРО ПЕРЕМОГА" был создан механизм систематического перечисления средств со счетов "ЧБГ", "ВИНКОР-АГРО СИВЕР", "АГРО ПЕРЕМОГА" и "ЗОРЯ-АГРО" на счета физических лиц-предпринимателей. По имеющимся у них данным, из-за таких операций могло быть выведено более 35 млн гривен.

Еще одно обстоятельство, на которое обращают внимание заявители: все эти ФОПы по совместительству являются сотрудниками "Лубныфарм" – предприятия, которое связывают с Некрасовым.

Бывшие совладельцы задают вопрос: кто получал эти средства, за какие товары или услуги осуществлялись платежи и отвечали ли они реальным хозяйственным операциям.

Уголовное производство: расследование есть, но вопросы остаются

Корпоративный конфликт не ограничился хозяйственными исками. Отдельные его эпизоды стали предметом уголовных производств.

По заявлениям Вялого и Орошана Полтавская областная прокуратура зарегистрировала уголовное производство №42023170000000113 по ч. 3 ст. 206 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование осуществляет территориальное управление БЭБ в Полтавской области.

По заявлениям бывших директоров также были зарегистрированы уголовные производства №12023170550001150, №12023170570000998 и №12023270320000518, связанные с возможной подделкой документов для государственной регистрации изменений. Впоследствии их объединили в одно производство – №12023170550001150, которое в 2026 году было закрыто.

Однако на этом история не завершилась.

Генеральный прокурор отменил постановление старшего детектива Территориального управления БЭБ в Полтавской области от 20 марта 2026 года о закрытии уголовного производства №12023170550001150. Речь идет о производстве по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 205-1 и ч. 3 ст. 206 Уголовного кодекса Украины.

Генеральная прокуратура также признала досудебное расследование неэффективным и осуществлявшимся с нарушением требований. Генпрокурор поручил дальнейшее досудебное расследование этого производства следователям Главного управления Национальной полиции в Черниговской области. Сведения о принятом решении должны быть внесены в Единый реестр досудебных расследований.

В то же время в Черниговской области расследуется уголовное производство №42025270000000109 от 4 ноября 2025 года по ч. 3 ст. 206 УК Украины. Процессуальное руководство осуществляет Черниговская областная прокуратура.

Следовательно, расследование отдельных эпизодов корпоративного конфликта продолжается уже в двух областях.

Суды, где решается судьба сотен миллионов

В 2025 году бывшие участники обратились в хозяйственные суды с исками о взыскании рыночной стоимости своих долей.

Среди дел, которые, по предоставленной информации, находятся в судебном разбирательстве – №917/1064/25, №917/1145/25, №917/1286/25 и №917/1764/25. Дела рассматриваются в системе хозяйственных судов, в частности, Хозяйственным судом Полтавской области и Восточным апелляционным хозяйственным судом. Отдельные вопросы могут являться предметом рассмотрения Верховного Суда.

В этой истории есть и отдельный судейский аспект. Адвокат Виктория Сова представляет интересы Константина Некрасова в корпоративном споре. В то же время, она проходила процедуру отбора на должность судьи Закарпатского апелляционного суда, о чем свидетельствуют материалы Высшей квалификационной комиссии судей.

Высшая квалификационная комиссия судей обнародовала информацию о ее имущественном положении, в частности сведения о 50 тысяч долларов наличных средств, подарок на 15 тысяч долларов и ссуде мужа на 70 тысяч долларов.

Истцы обращают внимание на эти обстоятельства и заявляют о коррупционных рисках и возможности влияния на судебный процесс.

Между тем, в хозяйственных судах решается главный для бывших совладельцев вопрос: сколько стоили их доли и какие суммы они должны получить после выхода из бизнеса.

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Около миллиарда гривен активов, 19 тысяч гектаров земли, производственные комплексы, элеваторы и техника. За этими цифрами – продажа имущества, изменения в финансовой отчетности, миллионные переводы ФОПам и бывшие совладельцы, которые до сих пор через суды пытаются получить причитающиеся им деньги. Это не просто спор трех партнеров, а вопрос о том, как защищены права собственности и договоренности между совладельцами, когда бизнес-конфликт перерастает в борьбу за активы.

Для аграрного сектора это особенно важно: крупные хозяйства обеспечивают рабочие места, платят налоги, формируют валютную выручку и поддерживают продовольственную безопасность страны. Во время войны стабильность работы зависит не только от земли и техники, но и от понятных правил ведения бизнеса и реальной возможности защитить свои права.

Так куда же перешли активы, которые распоряжались миллионами, имели ли финансовые операции экономическую основу и почему бывшие совладельцы до сих пор не получили выплат? Если нарушений не было, это должны подтвердить документы и результаты проверок. Если же они были – должно быть установлено, кто принимал соответствующие решения и кто будет нести ответственность.

Потому что 953 миллиона гривен – не абстрактная цифра, а земля, производственные мощности, работа предприятий и права людей, вложившихся в этот бизнес. И это дело станет показательным не только для его участников, но и для всего аграрного рынка: действительно ли в Украине работают механизмы защиты собственности и партнерских договоренностей?