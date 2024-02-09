Битва украинцев за "золото" Испании и немецкие футбольные гонки: анонс выходных в спорте

"Реал" – "Жирона"

10 февраля, 19:30, Мадрид, "Сантьяго Бернабеу", трансляция на MEGOGO

Чемпионат Испании подошел к важнейшему поединку этого сезона. В столицу на матч с "Реалом" приехала главная сенсация кампании. "Жирона" украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика будет пытаться вернуть лидерство в первенстве, пробив их соотечественника Андрея Лунина. Мадридцы имеют 58 очков, а каталонцы – на два меньше. Победа "Жироны" или ничья сохранят интригу. Победа "Реала", учитывая календарь команды Мичела, будет приговором ей.

"Байер" – "Бавария"

10 февраля, 19:30, Леверкузен, "БайАрена", телетрансляция на Setanta Sports

Дуэт претендентов на титул сойдется и в Бундеслиге. Неугомонный "Байер" Хаби Алонсо дома будет противостоять "Баварии". Мюнхенцам постоянно приписывают какой-то кризис, но немецкий гранд набрал всего на два пункта меньше фантастического Леверкузена. В первом круге соперники расписали яркую ничью 2:2, так что от субботней встречи болельщики ждут подобного фестиваля. Однозначного фаворита не определили даже букмекеры – хорошее приглашение к просмотру.

Фото: Лерой Сане в первом круге отличиться не смог (fcbayern.com)

"Детройт" – "Ванкувер"

10 февраля, 20:00, Детройт, "Литтл Сизарс Арена", телетрансляция на Setanta Sports+

Заокеанский хоккей подготовил интересный матч "под европейцев". Лидер Западной конференции приедет в гости к 11-кратному обладателю Кубка Стэнли. "Детройт" как раз стремится к былому величию, но сначала должен прервать полосу неудач из семи (!) сезонов подряд без плей-офф. "Ванкувер" же чувствует себя спокойно наверху Тихоокеанского дивизиона, но постарается отомстить за два чувствительных поражения от "Ред Уингз" в прошлом году (1:6, 2:5).

"Даллас" – "Оклахома"

10 февраля, 22:00, Даллас, "Американ Эйрлайнс Центр", телетрансляция на Setanta Sports

В приемлемое время увлекательное противостояние запланировано и в НБА. В штате Техас сойдутся соискатели плей-офф от Западной конференции. В данный момент третья "Оклахома" проверит амбиции "Далласа", который идет на 8-й строчке. Лука Дончич и компания имеют трехматчевую серию побед после нестабильного периода в январе (7 побед, 7 поражений). Результаты "Тандер" еще более убедительны, поэтому поединок действительно должен быть зрелищным.

"Канзас-Сити" – "Сан-Франциско"

12 февраля, 02:00, Парадайз, "Аледжент Стэдиум", трансляция на DAZN

Традиционный месяц знаковых спортивных событий за океаном продолжит Супербоул. После Матча всех звезд НХЛ эстафетная палочка перешла к чемпионскому матчу Национальной футбольной лиги. В четвертом за пять лет решающем поединке "Канзас-Сити Чифс" бросят вызов "Форти Найнерс" из Сан-Франциско. По титулам калифорнийцы выше миссурийцев (5 против трех), но вся беда в том, что последний успех "Сан-Франциско" датируется 1995 годом. Будет горячо!