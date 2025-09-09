Битва за цемент. Верховный Суд продолжит рассмотрение дела "Ковальской" против АМКУ и CRH

Детали сделки

В июне 2023 года итальянская группа Buzzi Unicem объявила о продаже части своего бизнеса в Восточной Европе ирландской компании CRH за 100 млн евро. Сделка включает два цементных завода в Украине – "Волынь-цемент" (город Здолбунов, Ровенская область) и "Юг-цемент" (пгт Ольшанское, Николаевская область), которые принадлежат дочерней компании Buzzi – Dyckerhoff Ukraine.

Также в пакет вошли активы Buzzi в Словакии – шесть предприятий по производству товарного бетона в восточном регионе страны.

Официально о договоренности было сообщено 20 июня 2023 года, а завершение сделки ожидалось в 2024 году после получения всех необходимых разрешений регуляторов.

CRH – мировой производитель стройматериалов со штаб-квартирой в Ирландии. Еще в 1999 году компания зашла на украинский рынок, приобретя Подольский цементный завод.

Сейчас CRH в Украине работает под брендом Cemark и владеет тремя цементными предприятиями: "Николаевцемент" (Львовская область), Каменец-Подольский цементный завод (Хмельницкая область) и Одесский цементный завод.

Таким образом, приобретение украинских активов Buzzi должно было существенно расширить присутствие CRH на рынке цемента Украины.

После почти годовой проверки Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в сентябре 2024-го дал условное разрешение: требованием было отчуждение не менее 25% нового бизнеса в пользу независимого инвестора, чтобы сохранить определенный уровень конкуренции.

M&A или инвестиция в экономику

Несмотря на позиционирование сделки как "значительной иностранной инвестиции в воюющую страну", опрошенные РБК-Украина эксперты обращают внимание, что договоренность носит характер классического M&A (слияния и поглощения), а не прямой инвестиции в экономику Украины.

Во-первых, 100 млн евро включают активы как в Украине, так и в Словакии. Во-вторых, финансовые расчеты произошли между материнскими компаниями за пределами Украины – вероятно, на уровне штаб-квартир CRH и Buzzi.

Это означает, что средства не были непосредственно инвестированы в украинскую экономику: не произошло притока валюты в страну, и не уплачены налоги от этой продажи в бюджет Украины. Фактически, произошла лишь смена собственника предприятий в реестрах.

Как объясняет банкир, финансовый эксперт Сергей Фурса, M&A является распространенным инструментом бизнеса, который активно применяют в США, Великобритании, странах ЕС и других экономиках.

"Такой тип развития бизнеса происходит путем приобретения одной компании другой или через их слияние или присоединение", – объясняет он.

В то же время, по словам Фурсы, надо контролировать такие процессы с точки зрения антимонопольного законодательства."Есть механизм Антимонопольного комитета. И он должен это контролировать", – подчеркивает эксперт.

CRH владеет несколькими цементными заводами в Украине (фото: Getty Images)

Кроме того, в результате этой сделки на рынок не зашел новый игрок – компания CRH, которая давно присутствует в Украине и до сделки владела тремя цементными заводами.

Поэтому смена собственника не создает новых производственных мощностей, а лишь перераспределяет существующие активы в пользу одного из текущих игроков рынка. Таким образом, с макроэкономической точки зрения сделка скорее концентрационная и не дает немедленного финансового вливания в Украину.

В то же время представители CRH отмечают, что компания даже во время войны инвестирует в развитие своих украинских активов. В частности, за 2022-2023 гг. CRH вложила более 80 млн долларов в модернизацию заводов и строительство нового цементного терминала под Киевом.

РБК-Украина обратилось к компании с просьбой уточнить, что именно входит в эту сумму и какие дополнительные инвестиции в модернизацию приобретенных предприятий планирует CRH. На момент выхода статьи комментарий предоставлен не был.

Почему "Ковальская" против сделки

Промышленно-строительная группа "Ковальская" – ведущий производитель бетона в Украине и один из крупнейших потребителей цемента – изначально выступила против сделки CRH-Buzzi, заявив о рисках для конкуренции на цементном рынке.

Официально "Ковальская" мотивирует свои иски необходимостью недопущения чрезмерной концентрации рынка цемента в руках одной компании. В комментарии РБК-Украина генеральный директор "Ковальской" Сергей Пилипенко подчеркнул, что приобретение двух заводов позволит CRH получить доминирующую позицию и потенциально контролировать цены на ключевой ресурс для строительства.

В компании опасаются, что монополизация может привести к манипуляциям с ценообразованием и искусственному дефициту цемента на рынке. Это будет представлять угрозу не только для бизнеса Пилипенко (который закупает цемент для производства бетона), но и для всей отрасли. Ведь послевоенное восстановление страны потребует больших объемов стройматериалов.

"Ковальская" также указывает на недостатки процедуры рассмотрения концентрации в АМКУ. В частности, комитет отказал "Ковальской" в привлечении ее в качестве третьей стороны при рассмотрении заявки CRH. В своем иске компания утверждает, что регулятор не учел мнение крупнейшего потребителя цемента, а анализ конкурентных последствий был неполным.

При рассмотрении дела о концентрации, АМКУ должен быть заинтересован привлечь как можно больше компаний, которые касаются ситуации для учета позиций всех участников рынка, чтобы такая концентрация не нанесла ущерба конкуренции.

"Если интересы компании хоть каким-то образом затрагиваются, то она имеет право быть привлеченной в качестве третьего лица", – прокомментировала РБК-Украина директор юридической компании "Ваша перевага", экс-директор Департамента АМКУ исследований и расследований рынков ТЭК и ЖКХ Татьяна Кулишова.

Кроме того, юристы истца настаивают, что решение АМКУ от 5 сентября 2024 года является незаконным и необоснованным, а наложенные на CRH обязательства недостаточны для предотвращения монополии. Иными словами, даже с учетом оговоренных условий сделка, по мнению "Ковальской", все равно существенно ограничит конкуренцию.

"Обязательства, которые АМКУ наложил на CRH, носят сугубо формальный характер. Они не создают реальных предохранителей для сохранения конкуренции и не гарантируют равных условий на рынке. В решении отсутствуют какие-либо существенные условия или ограничения, которые бы реально сдерживали CRH от злоупотребления своим рыночным положением. В европейской практике подобные концентрации допускаются только при наличии очень жестких структурных условий. Кроме того, существуют прозрачные принципы, на основе которых принимаются такие разрешения", – отмечает в комментарии Сергей Пилипенко.

Например, на поглощение компании Cemex Croatia совместным предприятием HeidelbergCement и Schwenk был наложен запрет, поскольку это уничтожило бы конкуренцию из-за того, что такое совместное предприятие владело бы 45-50% совокупной доли рынка, несмотря на существование не менее 6 других конкурентов.

Предложение сторон предоставить доступ к цементному терминалу в городе Меткович на юге Хорватии (то есть, простое поведенческое средство защиты), которое Комиссия признала недостаточным для того, чтобы поставщики могли эффективно и долговременно конкурировать с объединенным предприятием. Комиссия обычно относит слияния с сокращением конкурентов с четырех до трех к проблемным сделкам.

"В украинском же случае имеем формальные пункты, которые легко выполнить и фактически невозможно проконтролировать. Это создает опасный прецедент: CRH получает почти неограниченное влияние на рынок без действенных ограничений или реальных рычагов для регулятора. Именно поэтому "Ковальская" оспаривает как само разрешение на концентрацию, так и отсутствие в разрешении реальных сдерживающих механизмов в дальнейшей деятельности CRH", – добавил Пилипенко.

Почему есть риск монополии

АМКУ разрешил сделку, но под гарантии создания своеобразного "стратегического миноритария" в структуре собственности приобретенных предприятий. В июне 2025 года CRH выполнил это условие, продав 25% акций Dyckerhoff Ukraine компании DivineReach Ltd – новосозданной фирме из Ирландии.

Как отмечает ирландское издание The irish Times, DivineReach связана с семьей бизнесменов О'Райли, которая владеет дистрибьюторским бизнесом Hyundai в Ирландии и ранее не имела дела с цементом.

Формально структура собственности теперь выглядит так: 75% – у CRH (через дочернюю компанию CRH Ukraine B.V.), 25% – у DivineReach.

По словам CRH, партнера выбрали прозрачно на конкурсной основе, и он не имеет отношения к самой CRH. Однако такие заверения не успокоили рынок.

Также АМКУ обязал CRH сохранить производственные мощности заводов, обеспечить равные условия поставки цемента для всех потребителей и регулярно отчитываться перед АМКУ об объемах производства и продаж.

АМКУ обязал CRH сохранить производственные мощности заводов (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Первоначально ожидалось, что таким независимым партнером CRH станет Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Участие авторитетного международного финансового учреждения должно было бы служить залогом прозрачного управления и соблюдения условий конкуренции.

По инсайдерской информации, ЕБРР отказался от участия, оценив сделку как потенциально репутационно рискованную – из-за неоднозначной глобальной истории CRH в вопросах конкуренции.

В итоге роль совладельца взяла на себя малоизвестная ирландская компания Divinereach Limited.

Удивляет и скорость принятия решений в этой сделке. Divinereach основана в марте 2025 года. CRH заключила соглашение о продаже 25% акций своего регионального холдинга этой фирме в апреле 2025-го, а уже в июне 2025 года АМКУ отдельным решением эту частичную концентрацию.

РБК-Украина попросило АМКУ прокомментировать, с чем связана такая спешка и как именно комитет проверял Divinereach на статус "независимого инвестора". На момент выхода статьи ответа не было.

Компания Divinereach получила предусмотренный пакет акций вместе с гарантированным правом вето на уровне холдинга и опосредованный совместный контроль над украинскими цементными заводами. Таким образом, CRH формально выполнила условие – ввела в структуру собственности независимую сторону. Но обеспечивает ли такое решение свою первоочередную цель?

Кто такая Divinereach?

Как уже отмечалось выше, Divinereach – ирландская фирма, созданная только в марте 2025 года, которую контролирует семья О'Райли – владельцы компании Hyundai Ireland (дистрибьютора автомобилей Hyundai в Ирландии).

В руководство Divinereach входят Юджин О'Райли-младший (CEO Hyundai Ireland), Сьюзен Джонс и Ниалл О'Хенлон. Семья О'Райли известна у себя на родине в основном автомобильным бизнесом и инвестициями в недвижимость и ІТ. Опыта в цементной промышленности за ними ранее не числилось.

По информации CRH, Divinereach была выбрана партнером через прозрачный конкурс, и эта компания не связана с CRH. Однако тот факт, что независимым акционером стала новосозданная структура без профильного опыта, вызвал сомнения в Украине.

Конфедерация строителей Украины даже обратилась с письмом к правительству Ирландии, указав, что Divinereach зарегистрирована лишь в марте 2025 года и не имеет "документированного опыта" в производстве цемента.

В письме отмечается, что это "вызывает обоснованное беспокойство бизнес-сообщества относительно ее роли в сделке". Иными словами, участники рынка опасаются, что малоизвестный миноритарный владелец может оказаться недостаточно влиятельным или мотивированным, чтобы реально сдерживать аппетиты монополиста.

"Это вызывает законные опасения бизнес-сообщества относительно участия этой фирмы в сделке", – говорится в письме конфедерации.

Иными словами, украинская сторона сигнализирует ирландскому правительству: условие о независимом инвесторе могло быть обойдено, а значит в сделке есть элемент фикции, который бросает тень и на репутацию Ирландии как юрисдикции.

Если компания – миноритарный акционер был создан недавно (полгода назад), возникает вопрос, где она взяла средства, чтобы приобрести значительный (25%) пакет акций другой крупной компании. Комитет должен был проанализировать эту информацию, а также внимательно проверить информацию об учредителях Divinereach.

"Чтобы это не было формальным отчуждением и оно не финансировалось компанией, которая заинтересована в концентрации, чтобы она не была связана отношениями контроля (с миноритарием, – ред.), ведь тогда теряется смысл отчуждения пакета акций", – сказала Татьяна Кулишова.

Федерация работодателей и другие профильные объединения тем временем обсуждают возможные шаги – от обращений в АМКУ и правительство до информирования европейских структур, ведь Украина сейчас активно гармонизирует свое законодательство с правом ЕС.

Таким образом, украинская отрасль консолидировалась против потенциальной цементной монополии, подчеркивая необходимость честных правил игры. "Мы требуем нормальной рыночной конкуренции, а не картельных сговоров", – подчеркивает Сергей Пилипенко.

Сама CRH настаивает, что все требования регулятора выполнены и структура собственности обеспечивает совместный контроль: у Divinereach нет связей с основным акционером, а право вето миноритария зафиксировано в корпоративных соглашениях.

Впрочем, сможет ли столь нетипичный инвестор, как автомобильный дилер, эффективно противостоять возможным злоупотреблениям? Этот вопрос остается открытым.

Судебная борьба

Правовая битва вокруг сделки CRH-Dyckerhoff длится уже более года и сейчас вышла на финишную прямую.

В феврале 2025 года Киевский хозяйственный суд поддержал иск "Ковальской" и отменил решение АМКУ о концентрации, фактически признав, что конкуренция оказывается под угрозой. Однако в июне Апелляционный суд встал на сторону CRH и АМКУ, восстановив разрешение на сделку (мотивация апелляции базировалась на том, что формальные условия - в частности продажа 25% – были выполнены надлежащим образом).

Не согласившись с этим, "Ковальская" подала кассационную жалобу в Верховный Суд. 11 сентября 2025 года Верховный Суд Украины начинает рассмотрение окончательной инстанции по этому делу.

Аргументы сторон в суде отражают две противоположные позиции.

Верховный Суд Украины начинает рассмотрение дела "Ковальской" (фото: freepik.com)

"Ковальская" настаивает, что соглашение нарушает как украинское, так и европейское конкурентное право.

Во-первых, устанавливается доминирование субъекта с долей далеко за пределами допустимой (46% против порога 35% в Украине). Во-вторых, есть основания утверждать, что условие о "независимом покупателе" доли выполнено формально – то есть имеем дело с обманом регулятора.

Также истец указывает на риски для экономики: рост цен на цемент ударит по всему строительному сектору, в том числе по государственным программам восстановления, которые финансируются налогоплательщиками и международными донорами.

При этом CRH, которая котируется на американской бирже и имеет историю злоупотреблений на рынке, в своих заявлениях утверждает, что сделка была проведена в полном соответствии с требованиями закона и международной практики.

Представители CRH отмечают, что 25% проданы авторитетному инвестору (семье О'Райли), а сам CRH уже четверть века присутствует в Украине. Они уверяют, что концентрация необходима для привлечения капитала в модернизацию старых цементных заводов, которые достались от советских времен, и что без этой сделки инвестиции могли бы не состояться.

Также CRH подчеркивает, что "Ковальская" сама не подавала предложений по покупке заводов Dyckerhoff, а теперь якобы пытается заблокировать приход конкурента. Пилипенко, кстати, отрицает, что его компания хотела купить эти активы: по его словам, заводы устаревшие и лучше строить новый с нуля.

Очевидно, что дело имеет прецедентный характер. Судебные слушания привлекли внимание не только бизнес-сообщества, но и власти: потому что речь идет о балансе между привлечением иностранного капитала и защитой экономической конкуренции.

Кроме того, впервые в новейшей истории Украины конкурентное ведомство столкнулось с тем, что его решение о концентрации было обжаловано и отменено судом первой инстанции. Хотя в апелляции и кассации позиция АМКУ была восстановлена, сам факт такого длительного судебного процесса свидетельствует об усилении судебного контроля над решениями АМКУ в сфере слияний и поглощений.

Юристы Kinstellar считают, что кейс формирует важный прецедент. С одной стороны, он установит более четкие критерии, по которым третьи стороны (например, конкуренты или потребители) могут требовать участия в процессе рассмотрения концентраций. С другой – побудит АМКУ более тщательно обосновывать свои решения, учитывая возможность судебного пересмотра.

Решение о концентрации может быть остановлено так сказать "посередине", то есть тогда, когда соглашение уже выполняется компаниями."Юридически, это возможно, то есть возможно разорвать все эти договоры и требовать возвращения к состоянию, которое было до концентрации", – пояснила Татьяна Кулишова.

Ситуацией заинтересовались даже за рубежом. и опубликовали статьи об этом споре, называя его также "битвой за цемент".

Вместе с тем, европейские обозреватели исход дела с более широким вопросом – готовностью Украины обеспечивать верховенство права и честные правила игры для бизнеса на пути в ЕС.

Ведь если конкурентные правила будут жестко соблюдаться даже под давлением крупных корпораций, это повысит доверие к украинским институтам. И наоборот, – если монополизация рынка произойдет без надлежащего контроля, это может негативно повлиять на репутацию страны как рыночной экономики.

Рассмотрение дела в Верховном Суде будет иметь решающее значение, поскольку станет финальной точкой в судебной эпопее вокруг крупнейшей M&A-сделки на украинском цементном рынке.

От решения судей зависит, останется ли в силе разрешение АМКУ (с уже выполненными условиями) или, теоретически, может быть создан прецедент для пересмотра или аннулирования крупной концентрации постфактум.