Битва за Селидово. Вражескую пехоту выбивают из окрестностей, она атакует новые участки, - НГУ

"Российские оккупанты пытаются просачиваться в Селидово Донецкой области, Силы обороны держат оборону, выбивая группы пехоты из окрестностей города", - сказал он.

По словам спикера, до этой недели оккупанты пытались больше продвигаться по флангам, избегая городских боев. Но последние несколько дней они активизировали попытки штурмов на северо-восточных и восточных окраинах города.

"Враг пытается говорить о контроле над районами города. Но наши подразделения проводят работу, чтобы контролировать и уничтожать пехоту, которая пытается просачиваться в окрестности и заходить в город, в том числе из района населенного пункта Михайловка. А также не разрешать противнику закрепляться, устанавливать наблюдательные и огневые позиции", - рассказал Музычук.

За прошедшие сутки россияне атаковали Селидово 19 раз, применяя значительное количество пехоты. Бойцы Нацгвардии уничтожили 118 оккупантов (52 из них - безвозвратные потери врага, остальные - раненые). За предыдущие сутки общие потери противника были 307 человек.

Как отметил спикер, враг также активно применяет по Селидово авиацию. Окрестности города регулярно подвергаются артиллерийским обстрелам, где постоянно уничтожается жилая застройка в частном секторе.

Офицер добавил, что противник за счет концентрации пехотных групп в лесополосах пытается проводить разведку боем, атакуя новые участки.

Всего на Покровском направлении 23 октября защитники отбили 38 штурмов россиян. Также гвардейцы по линии фронта уничтожили за минувшие сутки: танк, 5 единиц бронетехники, 9 автомобилей, 2 склада БК и станцию РЭБ врага.

"Враг постоянно пытается просачиваться и закрепляться в зданиях частного сектора на окраинах. Пехоту врага удается обнаружить и нанести огневое поражение средствами артиллерии и FPV-дронами. Также бойцы Нацгвардии проводят штурмовые действия, уничтожая врага во время огневого контакта в стрелецких боях. Северо-восточные окраины наиболее подвержены активным действиям групп пехоты в городе", - заявил Музычук.

скриншот deepstatemap.live