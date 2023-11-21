Битва на радиоволнах. Что такое РЭБ и как это влияет на ход войны Украины с РФ

При подготовке материала использовались: отчет Института изучения войны (ISW), доклад Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI, Великобритания), публикации портала Defense Express, статья главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного для The Economist, комментарии экспертов Константина Криволапа и Александра Коваленко.

Что такое РЭБ: обнаружить и "ослепить"

Российско-украинская война ведется не только с помощью ракет, дронов, танков, артиллерии и пехоты. Не менее важное сражение идет в невидимом электромагнитном спектре. Основными боевыми единицами здесь являются разного рода сенсоры, радары и радиотехника. Они нейтрализуют технику противника, создают помехи, подавляют связь, а также защищают свои войска от аналогичных вражеских атак.

Простыми словами, РЭБ – это комплекс систем, которые ведут "электромагнитный бой", где вместо танков и пушек – сложнейшая электроника, а вместо снарядов и ракет – волны и радиосигналы.

Они выполняют следующие функции: подавление – срыв работы или снижение эффективности систем противника (при помощи помех, ложных целей и других методов); защита – нейтрализация РЭБ противника, защита объектов и позиций от самонаводящегося вооружения и технических средств разведки; разведка –сбор информации на основе перехвата сигналов по каналам связи между людьми, радиолокационных станций, станций радиопомех и других средств.

РЭБ стратегического уровня прикрывают территорию в радиусе от сотен до тысяч километров. Оперативно-тактического – на несколько десятков километров. В условиях российско-украинской войны не менее важными стали и так называемые "окопные РЭБ", защищающие непосредственно боевые позиции.

Задача систем РЭБ – обнаружить и "ослепить" противника (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Современные средства размещаются как стационарно, так и на разных носителях: от авиации и морского флота до броне- и автомобильной техники. Наземные формируют купол, который не может "пробить" противник. Комплексы для боевых машин защищают от управляемых мин и боеприпасов с радиовзрывателями. Бортовые системы для авиации дезориентируют ракеты-перехватчики, пеленгуют вражеские РЛС и выявляют цели на большой дистанции.

Например, с первых дней полномасштабной войны Россия использует самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50. Но лишь недавно началось применение в паре с зенитно-ракетным комплексом С-400. Британская разведка полагает, что таким образом идет подготовка к развертыванию истребителей F-16 в Украине. И при помощи А-50 россияне будут охотиться на них за сотни километров от линии фронта, на максимальных для С-400 расстояниях.

Что касается подавления, то такими средствами могут быть оснащены даже крылатые ракеты. В частности, Taurus HPM – одна из модификаций авиационных ракет, о поставке которых Украина не первый месяц просит немецких партнеров.

"Когда она заходит в зону работы ПВО, то излучает сигнал, который вырубает электронику и на время отключает системы противника. То есть, ее не видят ни локаторы, ни индикаторы кругового обзора, не работают передатчики, все просто "вымирает" на 5-10 минут. После того, как ракета свое дело сделала, можно работать дальше", – рассказал РБК-Украина авиаэксперт, бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап.

Значение радиоэлектронной борьбы, по его словам, наглядно демонстрирует современная тактика, когда для успешной атаки необходимо сначала подавить вражеские РЭБ, обойти противовоздушную оборону и только после этого поражать цели.

Российские системы РЭБ: серьезный потенциал и насыщенный фронт

Еще задолго до вторжения Россия начала активную разработку, производство и оснащение войск современными средствами РЭБ. Масштабная реформа стартовала после войны с Грузией 2008 года, когда российские войска потеряли несколько самолетов. По некоторым данным, только до 2012-го на государственную программу потратили около 2 млрд долларов.

Сами россияне называют себя лидерами в РЭБ-технологиях. Согласно заявлениям разработчиков, комплексы "Красуха" способны дезориентировать самонаводящиеся ракеты AIM-120 AMRAAM, радиолокационные станции ЗРК Patriot и работать против натовских систем дальнего обнаружения AWACS (обеспечивают целеуказание для истребителей пятого поколения). А стратегический комплекс РЭБ "Мурманск-БН" якобы глушит все в коротковолновом диапазоне на 5000 км.

Говоря о российских средствах РЭБ, следует признать: они эффективны в постановке помех для украинской радио- и мобильной связи, а также для перехвата дронов. Однако способность подавлять сигналы на 5000 км, возможно, завышена, вряд ли они настолько мощные, считает военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Что такое 5000 км? Россияне могут создать полосу без сигналов до условного Лиссабона? Сомневаюсь. Дело в том, что комплексы РЭБ в первую очередь предназначены для радиоразведки, и у меня есть большие сомнения, что они могут мешать работе того или иного оборудования на таких расстояниях. Это не было доказано документально, они не демонстрировали такие возможности на больших расстояниях", – отметил он.

Примечательно, что системы "Мурманск-БН" и "Красуха-4" фигурировали в отчетах американского Института изучения войны (ISW). Как полагают аналитики, возможности российских РЭБ сыграли решающую роль в замедлении контрнаступления в Запорожской области, снижая эффективность высокоточных боеприпасов, наводящихся по GPS, и серьезно нарушая украинскую связь.

Российские комплексы РЭБ "Красуха-4" задействованы в войне против Украины (фото mil.ru)

"Такие РЭБ позволяют снижать точность таких боеприпасов, как Excalibur и ATACMS, грубо говоря, в зоне действия средств радиоэлектронной борьбы они теряют ориентацию в пространстве. Более того, системы в комплексах С-400 реально могут помогать с перехватом ракет SCALP и Storm Shadow, управляемых снарядов GMLRS. Это серьезная проблема, которая снижает эффективность всех наших действий", – говорит Константин Криволап.

О сильных сторонах российских РЭБ говорил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в статье "Современная позиционная война и как в ней победить" для The Economist. В частности, он обратил внимание: с 2009 года войска РЭБ стали отдельным родом войск в вооруженных силах России. Всего на вооружение там принято около 60 типов современной техники и средств радиоэлектронной борьбы с высокими техническими характеристиками, мобильностью, защищенностью, скоростью развертывания и так далее.

Но основное преимущество Залужный видит в налаживании серийного производства "окопных РЭБ" – систем "Силок", "Питон", "Гарпун", "Пироед", "Стриж", "Лесочек", которыми насыщено тактическое звено вражеских войск.

Отметим, комплексы "Стриж-3" поставляются на все фронты. Они способны распознать более 80 моделей беспилотников и заглушить каналы управления. "Силок" направлен на подавление дронов всех видов, является купольной системой, которая перекрывает все диапазоны спутниковой навигации и частоты квадрокоптеров и БПЛА самолетного типа, а также глушит радиостанции на расстоянии до 3 км.

"Лесочек" устанавливается на танки, БТР, грузовики и машины пехоты. Его особенность в подавлении дистанционных радиодетонаторов и способности прикрыть как одну машину, так и колонну из десятка единиц техники. Дальность работы против БПЛА до 200 метров, но основная его задача – в подавлении управляемых фугасов.

Согласно весеннему докладу Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI, Великобритания), если в 2022 году была высокая плотность российских РЭБ, то сейчас обычно используют одну основную систему на 10 км фронта, располагая ее примерно в 7 км вглубь подконтрольной территории. Однако это все равно обеспечивает большую плотность – иногда из-за этого оккупанты даже "гасят" свои же собственные дроны.

"Особенно эффективной оказалась система "Шиповник-Аэро", малозаметная и способная имитировать сигналы других устройств. Также она обладает широким спектром для противодействия БПЛА. Это способствует тому, что уровень потерь дронов со стороны ВСУ составляет около 10 000 единиц в месяц", – говорится в докладе.

Еще одной важной функцией является перехват сообщений Сил обороны Украины. Упоминается случай, когда российский штаб предупредил свои подразделения об артиллерийском ударе после дешифровки украинских переговоров по радиостанциям Motorola в реальном времени. Предположительно, с помощью системы "Торн". Кроме того, были случаи, когда подразделения противника перехватили украинские переговоры и обнаружили, что наши военные обсуждали данные из российского радиообмена, который также ранее перехватили у ВСУ. По оценкам RUSI, каждый российский взвод имеет по крайней мере один портативный РЭБ.

"Небольшие стационарные РЭБ создают помехи в районе конкретной позиции в первую очередь для противодействия дронам, которые сейчас используются постоянно. Вообще так называемые окопные РЭБ должны быть и в каждом украинском подразделении. Потому что у нас проблемы с российскими "Ланцетами", FPV-дронами и БПЛА, которые сбрасывают боеприпасы. Даже недорогой анализатор спектров позволяет зафиксировать воздушную угрозу и спрогнозировать удар", – объясняет Коваленко.

Из-за российских средств РЭБ украинские военные теряют до 10 000 дронов в месяц (фото Getty Images)

В статье Залужного подчеркивается, что несмотря на большие потери в средствах РЭБ, российское преимущество сохраняется. А на Купянском и Бахмутском направлениях противник создал сложную эшелонированную систему, элементы которой постоянно меняют местоположение.

Украина: заметные успехи в ожидании общенациональной системы "Покрова"

История украинских РЭБ началась с постсоветской разработки – станции радиопомех "Мандат". На ее базе россияне разработали системы "Борисоглебск" и "Диабазол", украинским ответом стал современный "Мандат-Б1", принятый на вооружение в 2014 году. Реакция у него практически мгновенная, при этом он способен ставить помехи на глубину до 60 км.

С возникновением новых угроз как во время антитеррористической операции (АТО) на Донбассе, так и в других современных конфликтах, разработка украинских средств активизировалась. Появилась, в частности, система "Анклав", которая ставит радиопомехи навигационным приемникам, каналам управления и телеметрии на дальности 20 км и больше. Ее интеграция в единый комплекс "Полонез" позволила выявлять, идентифицировать, ставить помехи и давать целеуказание стрельбовым комплексам.

С 2016 года для борьбы с беспилотниками используется комплекс "Буковель-AD. Система предназначена для раннего обнаружения дронов, блокировки каналов управления GPS/ГЛОНАСС, Galileo и Beidou. Она способна обнаружить БПЛА типа российского "Орлана" на расстоянии от 70 до 100 км.

Современные средства "Анклав" и "Буковель-AD" упоминает в своей статье Валерий Залужный наряду с комплексами "Хмара" и "Нота", которые хорошо зарекомендовали себя в боевых условиях. По его словам, на начало российского вторжения в 2022 году у ВСУ было около 65% станций помех советского производства, а новых насчитывалось лишь 25 единиц. Западные партнеры тоже помогли, в том числе средствами обнаружения и радиоэлектронной борьбы с БПЛА, антидроновыми ружьями, тактическими мобильными системами пеленгации и тому подобное.

Комплекс "Буковель-AD" на границе с Беларусью (фото informnapalm.org)

РЭБ является очень перспективным направлением и будет играть все большую роль на поле боя. По словам представителя Генштаба ВСУ Андрея Старикова, полномасштабная война подтолкнула к разработке новейших систем, которые по характеристикам иногда превосходят средства противника. Кроме того, благодаря партнерам, армия получила технику, способную как бороться с дронами, так и дезорганизовывать управление войсками РФ.

"РЭБ – это направление, которое способно оказывать эффективное влияние на поле боя без огневого вмешательства. И если у артиллериста заканчиваются снаряды, у пехотинца оканчиваются патроны, то у специалистов РЭБ радиоэлектронные помехи никогда не заканчиваются. Это неисчерпаемый источник", – говорил он в сентябре.

Появление перспективных украинских РЭБ подтверждают и последние новости. Недавно был представлен комплекс Piranha AVD 360 для защиты бронетехники и личного состава. В радиусе до 600 метров он создает защитный купол, в зоне которого коптер или дрон-камикадзе не может получать команды и передавать данные. В результате "птичка" либо зависает в воздухе, либо аварийно садится, либо падает. Также подавляет спутниковую навигацию, например, российскую ГЛОНАСС. Piranha уже прошла полевые испытания и готова к серийному производству.

На днях стало известно о применении отдельными подразделениями Сил обороны мобильных детекторов (пеленгаторов) "Этер" – окопных средств радиоэлектронной разведки, которые действуют в пассивном режиме. Они позволяют увидеть, где расположены российские РЭБ, чтобы проложить безопасный маршрут для дронов, и предупредить о запуске вражеских БПЛА. Также благодаря "Этерам" можно оценить, где враг сконцентрировал основные силы под прикрытием РЭБ, зафиксировать и локализовать их размещение.

Мобильный пеленгатор "Этер" позволит фиксировать активность врага на передовой (фото t.me/zedigital))

Продолжается разработка и внедрение в процессы управления элементов двух систем ситуативно осведомленности: "Графит" – для автоматизированной передачи и отображения информации о пролете малоразмерных БПЛА; "Кварц" – для сбора, обработки, отображения данных и управления средствами РЭБ. Также в своей статье Валерий Залужный рассказал о развертывании общенациональной РЭБ "Покрова" против крылатых ракет и беспилотников. Ее задача – спуфинг, то есть подмена координат от спутниковой системы навигации.

Как пишет Defense Express, это означает, что при включении "Покровы" навигационные системы (в том числе гражданские) могут вообще не работать, либо показывать некорректные данные. Для некоторых образцов вооружения это будет критическим. Например, российские "шахеды" используют спутниковую навигацию и довольно примитивную инерциальную, которая при потере сигнала позволяет лететь в сторону цели, но без учета поправки на ветер и погрешность. Что касается последней, то речь идет об отклонении на 5 км на участке в 100 км. В случае спуфинга условный "шахед" будет лететь по ложному маршруту и, соответственно, не поразит заданную цель.

О системе "Покрова" неизвестно почти ничего, что неудивительно, так как в условиях российско-украинской войны внедрение новой техники и новых тактик занимает короткое время, объясняет эксперт Константин Криволап.

"Я слышал о ней от связистов, но это очень закрытая информация. Возможна ли такая система? Возможна. Способна ли она эффективно работать? Способна. Работает ли она в том объеме, как это нужно? Не знаю. Результаты я еще не почувствовал: российские "Ланцеты", разведчики, "шахеды" до сих пор летают, значит, она еще не так эффективна, как хотелось бы. А, возможно, она и должна такой быть. В "тумане войны" сложно об этом что-то говорить", – добавил он.

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В вопросе радиоэлектронной борьбы Украина находится в статусе догоняющего. И даже преимущество над Россией не станет "геймчейнджером", который обеспечит скорую победу. С переходом к окопной войне такие комплексы все больше будут применяться для поражения РЭБ противника.

По словам эксперта Александра Коваленко, у россиян проблемы с производством высокотехнологичных средств, они вынуждены искать обходные пути, при этом Украина имеет неплохую школу, и с доступом к достижениям союзников, вероятно, продолжит демонстрировать успехи. В то же время, судя по тенденциям, появление новейших средств может осложнить применение "мавиков" и других гражданских беспилотников.

"Но они не стоят на месте. Появляются дроны с искусственным интеллектом, который ведет их на цель при потере связи и управления. Появляются образцы, более устойчивые к помехам. С одной стороны, количество окопных РЭБ растет, с другой - дроны тоже эволюционируют", – подытожил он.