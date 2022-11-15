Битва под Бахмутом и глухая оборона на юге: новые карты боев

Бои на западе Луганской области

13 и 14 ноября украинские войска продолжали контрнаступательные операции на линии Сватово-Кременная. Опубликованные 13 ноября геолокационные кадры подтвердили, что украинские войска освободили Макеевку.

Украинские и российские источники сообщали о продолжающихся стычках в направлении Новоселовского, Владимировки и Стельмаховки в направлении трассы Р66.

Министерство обороны России также утверждало, что украинские войска продолжали атаковать российские позиции в районе Краснопоповки, а украинский Генштаб сообщил, что украинские силы остановили российские штурмы вблизи Торского. Украинские войска также продолжали обстреливать российское материально-техническое обеспечение на линии Сватово-Кременная.

Украинские и российские силы вступили в столкновение северо-западнее Лисичанска. Генштаб сообщил, что украинские силы отразили российские атаки на Белогоровку Луганской области. В то же время, российские источники во второй раз с 7 ноября заявили, что войска ЧВК "Вагнера" и подразделения так называемой ЛНР сломали украинскую оборону в Белогоровке и вошли в населенный пункт.

13 ноября русские войска безуспешно пытались восстановить позиции на северо-востоке Харьковской области.

Трудные бои на Донбассе

13 и 14 ноября русские войска активизировали наступательные действия в районе Бахмута. В Генштабе сообщили, что украинские войска отразили российские наземные атаки вблизи Бахмута, Белогоровки, Спорного, Торецкая и Курдюмовки. Министерство обороны России и российские источники утверждали, что их войска захватили Майорск, но спикер Вооруженных сил Украины Сергей Череватый отрицал эти заявления

"Российские источники утверждали, что их войска также проводили наземные штурмы к северо-востоку от Бахмута вблизи Верхнекаменского, Спорного и Белогоровки. Также они утверждали, что войска "Вагнера" ​​продвинулись вглубь юго-восточных окраин Бахмута, и что ожесточенные бои между ними и украинскими военными продолжаются в юго-восточных окрестностях Соледара", - отмечают аналитики.

Украинское правительство сообщило, что 14 ноября российские войска сбросили запрещенное химическое оружие - несколько аэрозольных гранат К-51 - на украинские опорные пункты. В отчете отмечается, что использование химического оружия прямо запрещено Конвенцией о запрещении химического оружия

13 и 14 ноября российские войска активизировали наступательные действия в районе г. Авдеевка-Донецк. В Генштабе сообщили, что украинские войска отразили российские наземные атаки в районе Красногоровки, Первомайского и Водяного на северо-западной окраине г. Донецк, а также Марьинки и Новомихайловки.

Геолокационные кадры, опубликованные 12 ноября, показали, что российские войска продвинулись на северо-западную окраину Опросного, а российские источники утверждали, что их войска пытаются отбросить украинские силы к западу от населенного пункта.

Сообщается, что украинские силы установили минные заграждения по пути российских войск, чтобы замедлить это российское наступление на запад.

Российские войска утверждали, что преуспели к юго-западу от Донецка. Министерство обороны России и российские СМИ утверждали, что российские войска захватили Павловку. Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отразили российский штурм возле Павловки 13 ноября, в то время как российские источники утверждали, что российские войска продолжали консолидировать контроль над северной окраиной Павловки.

Некоторые российские источники утверждали, что российские войска не продвинулись значительно южнее Новомихайловки из-за того, что украинские войска использовали перепады высот между Павловкой и Угледаром в своих интересах.

Ситуация на Юге

Геолокационные спутниковые снимки, опубликованные 13 ноября, показывают вновь российские оборонные рубежи вдоль левого берега Днепра, к востоку от Берислава в районе Горностаевки, Любимовки и Петропавловки.

Российские военные блоггеры сообщили, что в Очакове сформировались украинские десантные группы, пытавшиеся высадиться на Кинбурнской косе, но во время боя российские войска уничтожили группировку. Украинские источники не комментировали эти заявления.

Россияне продолжали наносить артиллерийские, авиационные и ракетные удары по Запорожской, Николаевской, Днепропетровской и правобережью Херсонской области.

Также аналитики отмечают, что президент РФ Владимир Путин пытается собрать как можно больше военных, избегая объявления всеобщей мобилизации. А в войске продолжают возникать конфликты между регулярной армией и так называемыми "ЛНР" и "ДНР".