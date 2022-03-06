Битва за Київ - це ключова битва наступних днів, - Денисенко

Російська Федерація може спробувати захопити Київ протягом наступних днів. Вже стягнула велику кількість військових у села й міста поблизу столиці.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова радника міністра МВС Вадима Денисенка.

"На підходах до Києва концентрується достатньо велика кількість російської техніки та російських військ. Ми розуміємо, що битва за Київ це ключова битва наступних днів", - заявив Денисенко.

Нагадаємо, РБК-Україна оновлювала інформацію щодо ситуації у Києві березня.

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