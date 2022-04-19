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Битва за Донбас визначить її долю: Арестович про третю фазу війни

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Київ, Вівторок 19 квітня 2022 12:18
Битва за Донбас визначить її долю: Арестович про третю фазу війни Фото: радник Офісу президента Олексій Арестович (24 tv)
Автор: Марія Кучерявець

Радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, якою буде третя фаза війни Росії проти України. Він вважає, що її долю вирішить те, якою буде битва на сході України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Арестовича під час відеозвернення.

"Ця битва хоч і важлива і доля її визначить третю фазу війни, ця фаза буде такою ж провальною, як і перша фаза. За співвідношенням сил і засобів вона не дозволяє вирішити задачі, що їх поставили. Єдине, ніж це виправдано з їхнього боку, це політична воля, яка змушує їх військових гнати вперед і нездатність їх військових пояснити, що вони не можуть виконати цілі, які перед ними поставлені", - розповів він.

За словами Арестовича, після того, як РФ витратить останні оперативні резерви, вона буде спроможна тільки на тактичні дії.

"У них три виходи: ставати в оборону, намагатися підкріплювати її політичними оголошеннями якихось херсонських народних республік чи йти. Та мирні переговори ще можливі. Я думаю, що підуть мирними переговорами, вони намагатимуться домовитися, обдурити нас і зробити вигляд, що так все з самого початку і планувалося, що адмінкордон так званих "ЛНР" і "ДНР" це і є те, до чого все йшло...", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Арестович заявляв, що Росія продовжить завдавати ракетних ударів по Україні до останнього дня війни. Така тактика триватиме ще як мінімум місяць.

Додамо, також радник Офісу президента заявив, що в разі захоплення Маріуполя Збройні сили України діятимуть рішуче і остаточно добиватимуть російські війська на українській землі.

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