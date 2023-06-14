Битва за Юг. Почему Африка поддерживает Россию и как Украина планирует это изменить

В последнее время Африка все чаще стала появляться в украинских новостях. Откровенно говоря, ранее африканские страны фигурировали преимущественно в контексте военных переворотов или природных бедствий, формируя соответствующие обывательские стереотипы. Но с началом большой войны в Украине ситуация изменилась.

Теперь Африка появляется в украинских новостях совсем в другом аспекте. Два турне по странам Африки министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, африканский мирный план, гуманитарная зерновая инициатива, возможные поставки оружия России из ЮАР – это лишь небольшой перечень последних событий, связанных с Африкой.

Российское вторжение показало, что взаимозависимость Украины и Африки гораздо больше, чем могло казаться. В частности, блокада экспорта украинского зерна чуть не привела к гуманитарной катастрофе в Африке.

В прошлом году президент Владимир Зеленский объявил о перезапуске украинской политики по Африке. Вместе с тем была утверждена первая стратегия касательно отношений Украины с Африкой и назначен спецпредставитель по этому направлению.

Украина утвердила свою африканскую стратегию (фото: president.gov.ua)

Осенью прошлого года Кулеба отправился в свое первое дипломатическое турне по африканским странам, которое стало началом ренессанса в отношениях между Украиной и Африкой. Тогда министру пришлось срочно прервать поездку и возвращаться в Киев из-за начала массированных атак по объектам энергетики. Но в мае этого года Кулеба вернулся в Африку и посетил Марокко, Эфиопию, Руанду, Мозамбик и Нигерию.

"Наша проблема состоит в том, что, к сожалению, с 1991 года мы были поглощены нашими внутренними проблемами и нашим возвращением в европейское пространство после 300 лет пребывания в составе Российской империи, но не уделяли Африке уровень внимания, которого она заслуживает", - объяснял Кулеба в интервью африканским СМИ.

Африканская стратегия Украины

Бытует миф, что Украину никто не ждет в Африке, но это не так. Связи Украины с Африкой тянутся еще с 1925 года, когда правительством Украинской Народной Республики в экзиле был назначен посол в Эфиопии. Это стало первой дипломатической связью Украины с африканским континентом.

Уже тогда украинцы стремились к отношениям с Африкой, а Эфиопия должна была стать украинским форпостом на материке. Но после обретения независимости в 1991 году Украина связи с Африкой откровенно запустила.

О возвращении в Африку украинские власти всерьез начали думать после того, как МИД возглавил Кулеба, с 2020-го. Тогда была разработана Африканская стратегия, но с началом российского вторжения приоритеты украинской дипломатии изменились – нужно было договариваться об оружии и санкциях против РФ. Но прошлой осенью власти приступили к ее активной реализации.

Зеленский в прошлом году объявил о перезапуске политики в отношении Африки (фото: president.gov.ua)

Африканская стратегия – закрытый для публики документ. Но представитель МИД Олег Николенко рассказал РБК-Украина, что она предусматривает создание новых возможностей для государства, бизнеса и граждан в Африке и перезагрузку отношений, которые не развивались последние 30 лет.

"Мы хотим активизировать политический диалог и заручиться поддержкой африканских стран по формуле мира президента Зеленского. Также в Африке существует много перспектив для активизации торговли, сотрудничества в экономической сфере", – пояснил он.

Как заявлял Кулеба, Украина может дать Африке продовольствие, лекарства, высокотехнологичное оборудование, образование, дипломатический опыт и многое другое. Украина является одним из экспортеров продовольствия в Африку и в рамках гуманитарной инициативы Grain from Ukraine уже отправила сотни тысяч тонн украинского зерна.

Поскольку африканские страны имеют исторические связи с РФ, Украина рассчитывает на их давление на Кремль для разблокирования полноценной работы "зернового коридора" и завершения блокады украинских портов.

"Россия не должна использовать продовольствие как оружие. Беспрепятственный экспорт украинских зерновых будет помогать африканским странам получать сельхозпродукцию, в которой они нуждаются. Призываем Африканский союз четко заявить России о неприемлемости ее деструктивной политики", – говорил Кулеба во время встречи с главой Африканского союза.

Межчеловеческие контакты Украины и Африки в значительной степени развивались благодаря студентам, которые приезжали оттуда в нашу страну. До большой войны их было достаточно много, но они были вынуждены уехать, учитывая ситуацию с безопасностью. Но многие из этих студентов, как говорят в МИДе, хотят вернуться в Украину и продолжить обучение.

Не редкостью в странах Африки являются военные конфликты. Поэтому африканские партнеры заинтересованы в украинском опыте развития в условиях войны, о чем, как отмечает Николенко, говорят во время каждой встречи с представителями Украины.

"Для них это огромный интерес. Они восхищаются тем, что Украина демонстрирует высокие результаты в разных сферах в сложных условиях, и хотят перенять этот опыт", – рассказал он РБК-Украина.

Украина также может предложить Африке и помощь в военной сфере, рассказала в комментарии РБК-Украина украинский посол в Южно-Африканской Республике и Мозамбике Любовь Абравитова. По ее словам, на сегодняшний день разработан проект меморандума о военном сотрудничестве между Украиной и Мозамбиком. Документ надеются подписать уже в ближайшей перспективе.

"В Мозамбике существует большая проблема на севере страны. Провинция Кабо-Дельгадо, где боевики пытаются создать так называемое Исламское государство Мозамбика. На сегодняшний день миротворческие силы осуществляют там миротворческую операцию. Тот опыт, который Украина имеет сегодня в противостоянии с российским агрессором, потенциально может быть использован Мозамбиком", – объяснила Абравитова.

Украина хочет активизировать политический диалог с Африкой (фото: facebook.com/UkraineMFA)

Одной из африканских стран, о которой хоть что-то знают рядовые украинцы, является Руанда. Хотя она ассоциируется преимущественно со страшным геноцидом, Руанда за последние три десятка лет после этой трагедии смогла стать наиболее инновационной экономикой среди бедных стран по всему миру.

Эта страна, по словам украинского посла в Руанде Андрея Праведника, могла стать партнером в атомной энергетике. Украина готова учить африканских специалистов, а в будущем – участвовать в строительстве атомных электростанций.

"Помимо экспертов по строительству, у нас есть лучшие в мире эксперты по обеспечению безопасного функционирования АЭС. Понятно, что мы не будем строить электростанции уже завтра, это растянутый процесс, но, для начала, будем работать, чтобы заключить меморандум между соответствующими институтами Украины и Руанды, где уже четко обозначим временные рамки того, как мы будем сотрудничать", – рассказал Праведник в комментарии РБК-Украина.

Украинскую сторону в Африке интересует развитие отношений по формуле: "общие интересы – общее уважение – общие преимущества". Как сказал РБК-Украина спецпредставитель Украины по Ближнему Востоку и Африке Максим Субх, все, что вписывается в эту модель, представляет интерес для Украины.

"В то же время в политическом плане для нашего государства важна поддержка государствами Африки украинских инициатив на уровне международных организаций, особенно в ООН", - отметил он.

Позиция Африки по отношению к Украине

Африка, как и весь так называемый глобальный юг, считается более дружественной к России. Но позиции стран Африки все же разнятся между собой. Показательно то, что наиболее благосклонными к России являются бедные, диктаторские "страны-изгои".

Кроме откровенных "друзей России", таких как Эритрея и Центральноафриканская Республика (конечно, одни из самых бедных на континенте), а также подконтрольный военной хунте Судан, где сейчас идет гражданская война, в Африке есть много стран, выражающих поддержку Украине.

За два дня до российского вторжения, выступая на заседании Совбеза ООН, представитель Кении Мартин Кимани произнес жесткую речь с осуждением России за ее решение о признании так называемых "ДНР" и "ЛНР". Мы стоим на пороге масштабного конфликта, говорил тогда кенийский представитель, критикуя недейственный устав ООН и обвиняя Россию в нарушении территориальной целостности Украины.

"Мы должны завершить возрождение из праха мертвых империй так, чтобы избежать возвращения ко временам господства и угнетения. Сегодня принцип многосторонних отношений лежит на своем смертном одре. Сегодня он был грубо опозорен – так же как он уже был нарушен другими могущественными государствами в недавнем прошлом" , – подчеркивал Кимани.

К сожалению, позиция африканских стран изменчива. Так, уже через год полномасштабной войны в Украине президент Кении назвал РФ другом, на которого рассчитывает в создании "новой архитектуры в Совбезе ООН". Именно в том Совбезе, дееспособность которого нивелировала Россия.

Среди стран Африки есть сторонники Украины (фото: president.gov.ua)

Проследить позицию других стран Африки по Украине можно благодаря голосованиям в Генеральной ассамблее ООН. Так, против резолюции об осуждении вторжения РФ в Украину 2 марта 2022 проголосовали Эритрея, Мали, ДР Конго и Никарагуа, воздержались – Алжир, Ангола, Бурунди, ЦАР, Конго, Эфиопия, Габон, Гвинея, Мозамбик, Намибия, ЮАР, Судан, Того, Уганда и Зимбабве.

Что касается Мозамбика, то его позиция поясняется нейтралитетом. По словам посла Абравитовой, во время официальных контактов власти Мозамбика уверяют, что страна солидарна с народом Украины, придерживается хартии ООН, но по конституции не может выбирать сторону в том или ином конфликте. Поэтому Мозамбик последовательно удерживается во время голосований по Украине.

"Отношения Украины и Мозамбика имеют давние корни, еще со времен Советского Союза. Многие студенты и политическая элита учились в Украине. В то же время они также дружны к РФ, призывают к миру и говорят, чтобы их не ставили в неудобное положение, когда приходится выбирать сторону", – объяснила изданию посол.

Одним из сторонников Украины в Африке является вышеупомянутая Руанда. Страна последовательно голосует за резолюции ГА ООН, касающиеся поддержки Украины, в частности, по поводу украинской формулы мира. Более того, как рассказал Праведник, Руанда рассматривает возможность участия в реализации одного из ее пунктов – продовольственной безопасности.

"Президент Руанды во время встречи с министром Кулебой заявлял, что для его страны вопросы справедливости и территориальной целостности – это не пустые слова, а фактически вопрос экзистенциальных ценностей. Поэтому для Руанды поддержка Украины является абсолютно естественным поведением", – отметил Праведник.

Руанда поддерживает Украину в войне с Россией (фото: mfa.gov.ua)

Откровенно пророссийскую позицию заняла Южно-Африканская Республика, что неудивительно, учитывая совместное участие с Россией в объединении БРИКС и давние дружеские отношения с Москвой.

ЮАР не только не осудила вторжение РФ в Украину на заседании ГА ООН, но и провела после этого морские военные учения вместе с российским кораблем "Адмирал Горшков", на котором был нанесен пропагандистский символ "Z".

По словам Абравитовой, власти Южной Африки считают войну РФ против Украины прокси-войной, которую стимулируют США и НАТО. Сама же страна заявляет, что придерживается по этому вопросу политики неприсоединения, являющегося своеобразным нейтралитетом, хотя фактически ЮАР демонстрирует откровенно пророссийскую позицию.

Так, власти ЮАР оконфузились отказом арестовывать российского диктатора Владимира Путина по запросу суда Гааги, если он приедет на саммит БРИКС в августе этого года. Доходило даже до громких заявлений о выходе из Римского устава, которые затем поспешно опровергались. Сейчас ЮАР планирует предоставить Путину дипломатический иммунитет, хотя и предложила ему принять участие в саммите дистанционно.

Недавно Претория нарвалась еще и на обвинения со стороны посла США в тайных поставках оружия России. Правительство ЮАР сразу же опровергло помощь России, но президент страны Сирил Рамафоса все же поручил правительству провести расследование.

Кроме того, Рамафоса объявил о собственной мирной инициативе по войне РФ против Украины. К инициативе, предусматривающей переговоры между Киевом и Москвой до вывода окупантов из захваченных территорий, также присоединились Египет, Сенегал, Замбия, Конго и Уганда. В то же время Зеленский во время телефонного разговора с Рамафосой предложил ЮАР присоединиться к украинской формуле мира.

Южной Африкой уже несколько десятилетий руководит Африканский национальный конгресс, имеющий связи с Москвой еще со времен СССР. Коммунисты помогали АНК под руководством Нельсона Манделы в создании военного крыла, силой сражавшегося против режима апартеида. В частности, представители АНК учились в СССР и проходили там подготовку.

После ликвидации апартеида в 1994 году АНК стал правящей силой в Южной Африке и до сих пор остается у власти. С тех пор Россия, пока Украина не была в достаточной степени присутствующей в Африке, смогла стать стратегическим партнером ЮАР.

Битва за Африку

Втираться в доверие к африканским странам и развивать с ними дружеские отношения России помогает история континента. Африка веками страдала от европейского колониализма, поэтому геополитическая позиция некоторых африканских стран основывается на ненависти к так называемому глобальному Западу, врагу и самой России. Фактически Москва пытается присвоить наследие советской помощи национально-освободительным движениям Африки.

Однако за "российской дружбой" всегда скрывается выгода. Россияне десятилетиями "пускали корни" в африканский материк, в частности, с целью наживы. Например, россияне разворовывают Центральную Африку, которая имеет залежи золота, бриллиантов и урана, оказывая в обмен военную и финансовую поддержку действующему режиму в стране.

Еще одним российским "золотым прииском" в Африке является Судан. В прошлом году журналисты американского CNN выяснили , что боевики ЧВК "Вагнера" незаконно добывают суданское золото, которым затем пополняются резервы России для смягчения последствий западных санкций.

Такое партнерство часто приводит к негативным последствиям для африканских стран. В частности, в начале этого года в Судане произошла попытка переворота, организованная Силами быстрого реагирования – боевиками, которые помогают "вагнеровцам" в добыче золота. Боевые действия между суданскими правительственными войсками и боевиками продолжаются до сих пор. Кроме того, "вагнеровцев" считают причастными к массовым убийствам гражданских в Центральной Африке.

"Россиян очень сложно назвать друзьями африканских стран, поскольку они своими действиями подрывают международную законность, на практике реализуют неоколонизаторскую политику, пытаются пересмотреть международно признанные границы, что особенно опасно для стран Африканского континента", – подчеркнул Максим Субх.

Россия втирается в доверие к страна Африки с помощью наследия СССР (flickr.com/governmentza)

Обеспокоенность распространением российского влияния есть и среди самих стран Африки. Несмотря на то, что Россия создала миф о себе как "борце за свободу Африки", африканские партнеры, как рассказал спикер МИД, за закрытыми дверями говорят, что видят угрозу для своих стран. В частности, из-за уже упомянутой ЧВК "Вагнера", которая поддерживает перевороты и ворует ресурсы.

"Еще одна угроза – российская пропаганда. Россия использует информационные технологии для дестабилизации ситуации в других странах. Африканские партнеры говорили нам, что они хотят изучать наш опыт противодействия пропаганде, борьбе с фейками и стратегическим коммуникациям", – пояснил изданию Николенко.

В своей борьбе за благосклонность Африканского континента у Украины есть собственный козырь – она воюет с неоколониализмом, который сейчас олицетворяет Россия. Этот тезис Украина пытается постоянно доносить до африканских партнеров и среди них он вызывает понимание.

Победа в войне с РФ, по мнению Субха, поможет Украине в получении приверженности стран Африки, поскольку они несколько десятилетий назад прошли аналогичный путь вооруженного противодействия колониальному гнету.

Но и сегодня, пока идет война, Украина стремится развивать дипломатические связи с Африкой. После своего первого турне по странам Африки минувшей осенью Кулеба объявил о планах учить африканских дипломатов. По данным МИД, украинская сторона провела два курса, участие в которых приняли 18 стран и более 200 дипломатов.

Также, как рассказал Николенко, Украина планирует открытие в Африке еще 10 посольств. Соответствующие договоренности уже есть с Ганой, Руандой и Мозамбиком, работа по другим еще ведется. Украинское правительство также хочет провести саммит Украина-Африка, однако детали пока не разглашаются.

Украинская активность в Африке вызывает обеспокоенность в РФ. В преддверии турне Кулебы российские послы посещали африканские столицы в попытке помешать встречам или самому визиту. Боясь потерять свое влияние, россияне также отправили по следам украинского министра своего главу МИД – Лаврова. Однако как отметил в разговоре с РБК-Украина Николенко, Украина на шаг впереди.