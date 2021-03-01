Біткойн зріс майже на 8% і досяг 48,2 тисячі доларів

Курс кріптовалюти біткойн (bitcoin) за добу зріс майже на 8%. На даний момент він торгується біля позначки 48,2 тисячі доларів.

Станом на 15:30 за київським часом біткойн торгується на позначці 48 172 долара. Добовий приріст становив майже 8%.

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня вартість біткойна сягнула 44 286 доларів, впавши протягом торгової сесії на 9,9%.

Також повідомлялося, що криптовалютна біржа Coinbase має намір провести прямий лістинг на біржі Nasdaq. Це може зробити Coinbase однією з найбільших публічних компаній на Nasdaq, першу сходинку займає Facebook.

Coinbase минулого року отримала прибуток у розмірі 322 млн доларів, а чиста виручка зросла більш ніж удвічі до 1,14 млрд доларів. Близько 96% виручки минулого року було отримано за рахунок комісійних за операції на її біржі.

Ринки кріптовалюти цього року демонструють рекордне зростання, оскільки великі компанії почали серйозно ставитися до класу активів, що розвивається, інвестуючи в сектор і викликаючи довіру дрібних гравців.