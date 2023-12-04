RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Биткойн за год подорожал в два раза: в чем причина

Фото: Биткойн достиг уровня 40 тысяч долларов впервые в 2023 году
Автор: Александр Белоус

Биткойн впервые в этом году преодолел отметку в 40 тысяч долларов. Криптовалюта дорожает на фоне энтузиазма по поводу снижения процентных ставок в США, а также на фоне того, что трейдеры ожидают скорого одобрения торгуемых на фондовом рынке биткойнов-фондов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Биткойн достиг уровня 40,210 долларов, что является самым высоким показателем с апреля 2022 года.

За год биткойн вырос более чем вдвое, поскольку он избавился от депрессивного состояния так называемой "криптозимы", которая последовала за скандалами, включая крах биржи FTX в прошлом году.

Более рискованные инвестиции и другие активы, чувствительные к процентным ставкам, такие как золото, также сильно выросли за последние несколько недель, поскольку рынки делают ставку на то, что Федеральная резервная система США закончила повышать ставки и начнет снижать их в начале 2023 года.

Сообщения в октябре о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США не будет обжаловать решение суда, который установил, что агентство было неправым, отклонив заявку на биржевой фонд от криптофирмы Grayscale Investments, также привели к ставкам на то, что окончательное одобрение близко.

Биткойн остается значительно ниже своего рекордного максимума 2021 года - более 60 тысяч долларов.

Рискованный актив

Отметим, биткойн - крайне нестабильный и рискованный актив. В течение дня его стоимость может изменяться более чем на 10%.

НБУ не считает криптовалюту платежным средством. Как отметила первый заместителя главы Национального банка Екатерина Рожкова, мы уже были свидетелями серьезных потрясений на этих рынках в США, "когда оказывалось, что криптовалюты, которые должны были быть обеспечены физическими долларами, оказались необеспеченными ничем, и это очень большие риски".

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиБиткоин