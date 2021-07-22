Біткойн різко подорожчав через плани Tesla відновити прийом криптовалюти

Біткойн виріс 22 липня на 8% до 32,160 тисяч доларів. Однак це в два рази менше, ніж максимум, досягнутий у квітні - понад 64 тисячі доларів.

Коментарі Маска на конференції B Word послідували після того, як в травні Tesla заявила, що перестане приймати біткойни для покупок автомобілів, менш ніж через два місяці після того, як компанія почала приймати найбільшу у світі цифрову валюту для оплати.

"Я хотів трохи більше проявити належну обачність, щоб підтвердити, що відсоток використання відновлюваної енергії, швидше за все, становить 50% або вище, і що існує тенденція до збільшення цього числа, і якщо це так, Tesla відновить прийом біткойнів", - сказав Маск.

"Швидше за все, Відповідь полягає в тому, що Tesla відновить прийом біткойнів", - додав він.

Використання біткойнів для покупки електромобілів Tesla висвітило проблему між репутацією Маска як захисника навколишнього середовища і використанням його популярності і статусу одного з найбагатших людей у світі для підтримки криптовалют.

Деякі інвестори Tesla разом із захисниками навколишнього середовища все більш критично ставляться до того, як біткойни "видобуваються" з використанням величезної кількості електроенергії, що виробляється з викопного палива.

Однак все більше майнерів цифрових валют роблять спроби використовувати поновлювані джерела енергії для пом'якшення впливу на навколишнє середовище.

"Місія Tesla - прискорити появу стійкої енергетики. Ми не можемо бути компанією, яка не приділяє належної уваги використанню енергії біткойнами", - сказав Маск.

Маск додав, що він особисто володів біткойнами, ефіріумом і догкойнами, крім біткойнів, якими володіли Tesla і SpaceX.

"Я безумовно не вірю в завищення ціни і продаж... Я б хотів, щоб біткойн досяг успіху", - сказав Маск.