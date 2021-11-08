Біткойн наблизився до тритижневого максимуму, а криптовалюта Ethereum - до нового рекорду

За даними агентства, на торгах 8 листопада курс біткойна підскочив більш ніж на 4% до 66 170 доларів. Таким чином криптовалюта наблизилася до рівня 67 тисяч доларів, досягнутого 20 жовтня.

В той самий час криптовалюта ефір досягла нового історичного максимуму - 4768 доларів. З початку жовтня вона зросла приблизно на 59%.

Серед причин зростання курсу криптовалют аналітики відзначають побоювання інвесторів щодо прискорення інфляції і запуск в США ф'ючерсного біржового фонду біткойнів.

Як розповів аналітик брокера IG Markets Кайл Родд, зниження прибутковості державних облігацій США підвищує привабливість таких активів як золото і криптовалюта.