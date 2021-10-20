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Біткойн перевищив позначку 66 000 доларів. Це новий історичний максимум

Автор: Артем Горовенко

Курс біткойна сьогодні, 20 жовтня, перевищив позначку 66 000 доларів. Це є новим історичним максимумом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на даний кріптовалютной біржі Coindesk.

Зокрема, станом на 16:59 за київським часом біткойн торгувався на позначці 66 040 доларів. За сьогодні його вартість піднялася на 5,7%.

Зазначимо, попередній рекорд було встановлено 14 квітня 2021 року. Нинішнє зростання обумовлене з виходом індексного фонду ProShares Bitcoin Strategy на Нью-Йоркську біржу. Цей фонд пов'язаний з біткойном, він буде інвестувати в криптовалютні ф'ючерси.

Нагадаємо, минулого тижня вартість біткойна підскочила вище 60 тисяч доларів вперше з 18 квітня.

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