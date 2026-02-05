Биткоин упал на 20%: Reuters дал прогноз о будущем курсе криптовалюты

По данным агентства, в сегодня, 5 февраля, биткоин стоит около 70 000 долларов. В начале европейских торгов биткоин упал на 2%, после предыдущего падения на 3,5% во время азиатской сессии до 70 052,38 долларов, что является самым низким уровнем с ноября 2024 года.

Между тем курс эфира снизился на 0,7%, до 2 111,34 долларов. Падение ниже 2 тысяч долларов станет первым случаем, когда вторая по величине криптовалюта в мире преодолела этот уровень с мая прошлого года.

Последний резкий обвал криптовалют был спровоцирован, по словам аналитиков, выдвижением кандидатуры Кевина Уорша на должность следующего председателя Федеральной резервной системы США из-за ожиданий, что он может сократить баланс ФРС.

Биткоин с начала недели подешевел уже более чем на 7%, доведя свое падение с начала года до почти 20%, тогда как эфир в этом году упал почти на 30%.

"Рынок боится ястребов. Меньший баланс не обеспечит никакого попутного ветра для криптовалюты", - заявил Мануэль Вильегас Франчески из исследовательской группы Julius Baer

В аналитической записке Deutsche Bank подчеркнули, что падение криптовалют главным образом обусловлено массовым выводом средств из институциональных ETF. С момента спада в октябре 2025 года из этих фондов ежемесячно утекают миллиарды долларов.

Только в США спотовые биткоины подверглись оттоку более 3 млрд долларов в январе после оттока около 2 млрд долларов в декабре и 7 млрд долларов в ноябре соответственно.

"По нашему мнению, эта стабильная продажа сигнализирует о том, что традиционные инвесторы теряют интерес, а общий пессимизм относительно криптовалют растет", - добавили в Deutsche Bank.