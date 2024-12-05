Биткоин преодолел отметку в 100 000 долларов: WP назвало причину

Этот рубеж знаменует собой рост на 42% с 5 ноября 2024 года, когда прошли выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Еще в тот день, цена колебалась около 70 тысяч долларов за монету.

Сегодняшний рекорд был зафиксирован после того, как в среду Трамп объявил, что назначит Пола Аткинса - бывшего федерального регулятора, который сейчас консультирует финансовые компании, а также компании работающие в сфере криптовалют - на пост главы Комиссии по ценным бумагам и биржам.

В тот же день председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл сравнил цифровой актив с золотом на саммите DealBook в New York Times.

"Люди используют биткоин, как спекулятивный актив. Он как золото, только он виртуальный, он цифровой. Люди не используют его как форму платежа или средство сбережения. Он очень волатильный. Он не конкурент доллару, он действительно конкурент золоту", - сказал он.

В свою очередь криптоаналитик Бретт Кноблаух из компании Cantor Fitzgerald написал, что биткоин столкнулся с "бесчисленными" неудачами с момента запуска в 2009 году. Последний раз это произошло после краха криптовалютной биржы FTX в ноябре 2022 года. Нынешний рост аналитик объяснил "позитивными настроениями", вызваными победой Трампа.

"Уходящая администрация была крайне негативно настроена по отношению к сообществу цифровых активов. С учетом того, что новая администрация приходит с намерением работать и сотрудничать с сообществом, трудно недооценить, насколько это важно", - сказал Кноблаух.

WP напоминает, что во время своей предвыборной кампании Трамп обещал облегчить регулирование криптоиндустрии, заявив сторонникам зарождающейся отрасли, что он превратит США в "криптостолицу планеты".

Теперь избранный президент рассматривает возможность назначения сторонников отрасли на ключевые регулирующие должности, в том числе в Комиссии по ценным бумагам и биржам. Кроме того, Трамп и его сыновья также запустили собственное криптопредприятие.