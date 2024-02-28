Биткоин превысил отметку в 59 тысяч долларов впервые с 2021 года

Стоимость биткоина начала резко расти с 25 февраля. Тогда цена была более 51 тысячи долларов. По состоянию на 12:40 по киевскому времени биткоин стоит 59,2 тысячи долларов.

Как отмечает Bloomberg, такой тенденции способствовал спрос инвесторов через биржевые фонды.

Кроме того, недавно компания-разработчик программного обеспечения MicroStrategy приобрела около 3000 биткоинов за 155 млн долларов. Сейчас компания владеет биткоинами на сумму около 10 млрд долларов.

Рост биткоина

Напомним, 2 октября 2023 года курс биткоина преодолел отметку в 28 тысяч долларов.

Инвестиционный фонд Pantera Capital ранее обнародовал новый прогноз для самой популярной криптовалюты. Эксперты ожидают, что в ближайшие несколько лет криптовалюта стремительно вырастет в цене.

Напомним, ранее РБК-Украина публиковало инструкцию, как быстро и безопасно купить биткоин.