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Біткойн продовжує зростати: вартість перевищила 27 тисяч доларів

Автор: Игорь Литвиненко

Вартість біткойна продовжує встановлювати історичні рекорди. Станом на ранок 27 грудня вартість криптовалюти перевищила 27 тисяч доларів.

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Про це свідчать дані криптовалютної біржі Coindesk.

Так, пікова ціна біткойна склала 27 430,83 долара. За останні 24 години криптовалюта подорожчала більш ніж на 11%.

Станом на 27 грудня загальна ринкова капіталізація біткойна дорівнює 509,88 мільярда доларів. За добу ріст склав понад 43 мільярдів доларів.

Зазначимо, це вже третій історичний рекорд криптовалюти за останню добу. До цього двічі 26 грудня біткойн долав позначку в 25 і 26 тисяч доларів.

Нагадаємо, в середині грудня біткойн вперше перевищив 23 тисячі доларів. Він виріс 17 числа майже на 20% за один день і згодом досяг 24 тисяч доларів до 20 грудня.

Раніше віце-прем'єр, міністр цифровий трансформації Михайло Федоров заявив, що в наступному році крипто-компанії вперше зможуть почати легально працювати в Україні. Однак для цього необхідно буде прийняти відповідний закон.

Прогноз погоди
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