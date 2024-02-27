Bitcoin установил рекорд стоимости за последние три года, - Bloomberg

Цифровой актив прибавил целых 4,4%, достигнув 57 039 долларов, прежде чем частично отыграть часть скачка и торговаться на уровне 56 473 долларов по состоянию на 10:22 утра вторника 27 февраля в Сингапуре.

С начала года цена Bitcoin выросла на 33%, продолжив длительное ралли, что разожгло спекулятивный аппетит к меньшим токенам, в частности, как Ether и BNB.

Чистые 5,6 млрд долларов были вложены в партию знаковых биткоин-ETF, которые начали торговаться в США 11 января, что свидетельствует о расширении спроса на токен за пределами преданных цифровым активам энтузиастов. Оптимистических настроений добавляет предстоящее двукратное снижение темпов роста предложения токена.

По данным CoinGecko, совокупная стоимость цифровых активов сейчас составляет около 2,2 трлн долларов, по сравнению с минимумом в около 820 млрд долларов в 2022 году, когда обвалились FTX и другие криптоплатформы.

Стоимость цифровых токенов прыгает, даже несмотря на то, что инвесторы уменьшили ожидания по смягчению монетарной политики в этом году, о чем свидетельствует рост доходности казначейских облигаций США.

Также в этом году Bitcoin превзошел традиционные активы, в частности акции и золото. Коэффициент, сравнивающий цену токена с ценой драгоценного металла, находится на самом высоком уровне за последние два года.

Рост стоимости Bitcoin

2 октября 2023 года курс Bitcoin преодолел отметку в 28 тыс. долларов. Теперь актив пытается закрепиться на этом уровне.

Инвестиционный фонд Pantera Capital обнародовал новый прогноз для самой популярной криптовалюты - Bitcoin. Эксперты ожидают, что в ближайшие несколько лет монета стремительно вырастет в цене.

В январе США сделали важный шаг в легализации Bitcoin.

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