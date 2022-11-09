Bitcoin продолжает стремительно падать: сколько стоит сейчас

В 17:46 курс цифровой валюты опустился до 16,997 долларов. Однако вскоре снова вырос и к 17:52 достиг 17,262 долларов.

Аналитики высказывают мнение, что, исходя из ситуации в целом на глобальных рынках, восстановление цифровых активов может затянуться и начаться только в конце 2023 года.

Bitcoin дешевеет уже третью торговую сессию подряд. В это утро цена впервые с 25 октября опустилась ниже 20 тысяч долларов за монету.

С начала года Bitcoin подешевел в 2,3 раза, отступив от уровня 46,2 тысяч долларов. Исторический рекорд в 69 тысяч долларов был достигнут в ноябре прошлого года, а с начала текущая цена не поднималась выше 48 тысяч.

Крупнейшая в мире биржа криптовалют Binance подписала меморандум о покупке FTX.com – подразделения основного своего конкурента биржи FTX. После этого просел весь криптовалютный рынок, поскольку выяснилось, что биржа FTX неплатежеспособна. Цена Bitcoin увлекла за собой весь рынок.