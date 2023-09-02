Bitcoin может установить новый исторический рекорд: в чем причина

В прогнозе Pantera Capital указали, что с 2024 года по 2028 год курс биткойна может подорожать из-за халфинга (от англ. halving — вполовину).

Под этим термином подразумевается процесс уменьшения размера вознаграждения для майнеров вдвое, которое проводят примерно каждые 4 года. В последний раз это произошло в 2020 году, а уже в ноябре 2021-го биткоин взлетел к своему историческому максимуму.

В исследовании Pantera Capital также вывели особенности динамики биткойна до и после халвинга.

Так, в исторической ретроспективе биткойн достигает самого слабого уровня за 477 дней до начала халвинга. После завершения этого процесса он обычно стремительно дорожает.

Средняя же продолжительность от халвинга до пикового уровня следующего бычьего тренда (так называют рыночный тренд на финансовых рынках, на которых растут такие активы, как акции, облигации, товары или криптовалюта, — ред.) на рынке составляет 480 дней.

Данные с сайта panteracapital.com

"Мы считаем, что рынки достаточно упали. Мы ожидаем роста к новому году с последующим ускорением после халвинга", — прогнозируют эксперты.

Следующий халвинг запланирован на 20 апреля 2024г. В Pantera Capital ожидают, что стоимость биткойна в начале процесса достигнет 35,4 тысячи долларов за монету, а после – приблизится к 148 тысяч долларов за монету.

Если этот сценарий станет реальностью, то биткоин установит новый исторический рекорд. Предыдущая пиковая цена цифровой монеты составила почти 69 тысяч долларов за один биткоин.

Стоит отметить, что сегодня, 2 сентября, согласно данным одной из крупнейших европейских криптобирж – WhiteBit, стоимость биткоина составляет менее 26 тысяч долларов.

Данные с сайта whitebit.com

Напомним, ранее РБК-Украина писала, что в мире и Украине растет интерес к знаниям в области блокчейна и криптовалют.

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