У Бішкеку поліція почала розгін мітингу в підтримку Атамбаєва

У столиці Киргизії Бішкеку поліція почала розгін мітингувальників на площі Ала-Тоо, присутніх на підтримку колишнього президента країни Алмазбека Атамбаєва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформагенцію 24.kg.

Як повідомляється, натовп мітингувальників веде себе агресивно. Поліція застосовує для розгону присутніх світлошумові гранати і спецзасоби. На площі знаходяться близько тисячі чоловік.

В ГУВС відзначили, що мітингувальники приховують обличчя, вони проти того, щоб журналісти знімали їх. Присутні почали виштовхувати пресу, кидати каміння.

Прихильники Алмазбека Атамбаєва, які перебувають у Державного комітету національної безпеки (ДКНБ), стверджують, що ті, хто знаходиться на площі Ала-Тоо, ніяк до них не відносяться.

Самого колишнього президента Алмазбека Атамбаєва перевезли в ДКНБ.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Киргизії 7 серпня спецназ почав штурм резиденції колишнього президента Алмазбека Атамбаєва в селі Кой-Таш недалеко від Бішкека. Але штурм був провалений і прихильники Атамбаєва не пустили спецназ до будинку колишнього глави держави.

Після штурму будинку колишнього президента Киргизії всередині залишилися шість співробітників спецназу. Прихильники колишнього глави держави з числа місцевих жителів категорично відмовилися відпускати спецназівців до виконання своїх вимог.

8 серпня після довгих переговорів Алмазбек Атамбаєв сам здався владі, після чого його затримали.