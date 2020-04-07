Біржі США ростуть в надії на уповільнення пандемії коронавірусу

Американські фондові індекси зросли на відкритті у вівторок, 7 квітня, оскільки ознаки уповільнення випадків коронавірусу в найбільш постраждалих штатах США вселяють надію на те, що карантинні заходи приносять результати. Про це повідомляє агентство Reuters.

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 857,45 пункту, або 3,78%, на відкритті до 23 537,44. S&P 500 відкрився зростанням на 74,97 пункту, або на 2,81%, до 2738,65 пункту, в той час як Nasdaq Composite виріс на 216,75 пункту, або на 2,74%, до 8 129,99 пункту.

Раніше губернатори Нью-Йорка і Нью-Джерсі заявили, що їхні штати демонструють попередні ознаки стабілізації епідемії коронавірусу. Губернатор Луїзіани заявив, що число нових випадків госпіталізації в його штаті знижується. Штат також є одним з найбільш постраждалих в Сполучених Штатах, де кількість померлих по всій країні наблизилася до 11 тисяч.

Нагадаємо, 6 квітня індекс Dow Jones Industrial Average зріс на 1 627,46 пункту, або на 7,73%, до 22 679,99, S&P 500 додав 175,03 пункту, або на 7,03%, до 2663,68, а Nasdaq Composite додав 540,16 пункту, або на 7,33%, до 7 913,24.

Незважаючи на стрибок в понеділок, S&P 500 залишався більш ніж на 21% нижче свого рекордно високого рівня середини лютого. При цьому інвестори побоюються повідомлень про нові скорочення виробництва і звільнення персоналу.